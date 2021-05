Ve fotbale se děly hrozné věci, říká Ivan Hašek. Fandí Šmicrovi, teď by volil Fouska

Ivan Hašek byl nejvyšším mužem českého fotbalu v letech 2009-2011, kdy se pokoušel očistit jeho renomé. Do současného obrodného procesu se osobně nezapojil, sleduje ho zpovzdálí. Ale dobře ví, co se děje.

V roce 2009 jste vyhrál volby s mottem vrátit českému fotbalu jeho důvěryhodnost. Kam se od té doby v tomto ohledu posunul?

Za mého předsednictví žádné aféry nebyly, k žádným skandálům nedocházelo, tak si myslím, že se nám to celkem dařilo. Pak jsem tady delší dobu nebyl, trénoval jsem v zahraničí, takže to těžko mohu posuzovat. Teď se blíží volby a já cítím, že atmosféra okolo nich je daleko svobodnější, demokratičtější, že lidi na okresech pochopili, že se mohou zapojit a nikdo jim nebude vyhrožovat.

A k tomu docházelo?

Bylo to bohužel tak. Ubližovalo se klubům jen za to, že daly někomu nominaci, jako v případě Markéty Haindlové, když v roce 2013 chtěla kandidovat na místo předsedkyně proti Miroslavu Peltovi. Bylo evidentní, jak se při volbách s delegáty manipulovalo. Když někdo říká něco jiného, je to nesmysl a všichni to vědí. Děly se hrozné věci, teď cítím, že se to mění.

Stál za vším pouze Roman Berbr?

Víme, co dělal, ale hodit to na jednoho člověka by bylo moc snadné. Celý systém byl narušený. Před časem obrovskou korupční aféru odnesl za všechny Ivan Horník, teď by měl být opět pouze jeden viník? To nejde. Lidí, kteří ve fotbale dělali neplechu, je daleko víc.

K velkým personálním změnám došlo při okresních a krajských volbách. Dává vám to naději, že se fotbal začne vyrovnávat se svou minulostí?

Naděje tu je, volby by mohly být svobodné. Jsou nesmírně důležité, noví lidé na okresech a krajích jsou toho i zárukou. Samozřejmě nechci odsuzovat všechny, kdo byli ve funkcích předtím. Ne všechno bylo špatně. Ale cítím, že přichází nový vítr, nový luft.

Zůstali dva kandidáti na předsedu, Petr Fousek a Karel Poborský. Komu byste dal hlas?

Nejsem volič. A fandil jsem především Vláďovi Šmicrovi, to je nejen můj velký kamarád, ale uznávám jeho filosofii, aby šel fotbal čistou cestou. Ta se mi líbí, měl jsem podobnou. Důvěřuju mu pořád. Karla Poborského znám dlouho, určitě není ovšem dobře, že je spojován s bývalými nečistými strukturami. Stejně dobře znám i Petra Fouska, to je velice zkušený funkcionář. Ať zvítězí z nich kdokoli, bude to velký posun dopředu.

Vyhnul jste se konkrétní odpovědi.

Volil bych Vláďu Šmicera, který vykonal s Fevolucí neskutečný kus záslužné práce. Nejen moravské, ale už i české kluby v nižších soutěžích se nemusí bát, že je bude někdo trestat za jejich postoje, že si budou muset do soutěží kupovat jízdenky. Když Vláďa při své rezignaci prohlásil, že by podpořil Petra Fouska, tak bych dal jemu. Ale to ne jenom na základě jeho výzvy, mám svůj rozum.

Když jste byl předsedou, měl jste Karla Poborského ve výkonném výboru. Jak se osvědčil?

Karel byl v té době na pozici funkcionáře začátečník, do velkých aktivit se nezapojoval. Ale mně se s ním velice dobře spolupracovalo, komunikoval, nemohu si na něj stěžovat.

Roman Berbr a spolu s ním další funkcionáři byli zatčeni, obviněni z trestných činů. Na povrch vyplouvají další nejasnosti v hospodaření. Má nové vedení udělat podrobnou prověrku?

Věřím, že nové vedení si zadá důkladný audit, aby vědělo, na jaké čáře je. Asi nebudou chtít, kdyby se něco opět provalilo, aby to bylo hozené na ně.

Oba kandidáti v televizní debatě jasně prohlásili: červenou kartu těm, kteří se do nezákonných praktik zapojili. Ozývá se ovšem nevole, že je to čistka. Jak to vidíte?

Věřím, že si nové vedení vybere lidi, kteří nejsou spojováni s nekalostmi z minulosti. A jestli někdo spáchá trestný čin a je usvědčený, není o čem diskutovat, nemůže ve spolku zůstat. Ale fotbal má i svoje nástroje, především disciplinární komisi. Ta by měla posoudit, kdo porušil stanovy, kdo ubližoval fotbalu. Musí ovšem na to být důkazy. Jestliže chceme, aby se lidi opět na fotbal dívali s důvěrou, musí tresty přijít.

Nechce se Ivan Hašek vrátit do struktur FAČR?

Nechce. Jsem opět trenér, moc mě ta práce baví a naplňuje. Teď jsem nějakou dobu neměl angažmá, tak se chci co nejdříve zapojit. Funkcionařina mi vůbec nechybí.