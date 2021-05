Sparta při volbách podpoří Poborského, nelíbí se jí jeho očerňování

Sparta Praha bude v červnu při volbě nového předsedy Fotbalové asociace ČR (FAČR) hlasovat pro Karla Poborského. Podle Letenských bývalý reprezentant nabízí lepší řešení než druhý z uchazečů Petr Fousek. Historicky nejúspěšnější český klub také odmítá, jak je Poborský očerňován za své působení na FAČR a některými médii označován za morálně horšího kandidáta.

"Osobně jsem se setkal s oběma kandidáty. Vždy jsem preferoval obsah nad formou. Při sledování debaty kandidátů na ČT sport a zejména při osobním rozhovoru jsem pozoroval u Karla Poborského mnohem větší důraz na to, jaká řešení navrhuje. To vše doložené čísly a statistikami," uvedl pro sparťanský web generální ředitel klubu František Čupr.

"Petr Fousek má jistě lepší projev, nicméně jeho vzletné fráze nejsou většinou naplněné adekvátním obsahem, souborem navrhovaných řešení a plánem konkrétních kroků. A stálé opakovaní jeho vazeb na FIFA a UEFA problémy českého fotbalu nevyřeší," dodal Čupr. Fousek se od roku 1994 pohybuje v orgánech mezinárodních federací FIFA a UEFA.

Sparta se pozastavila nad tím, že Fouska část veřejnosti a některá média označují za morálně lepšího kandidáta. Letenští připomněli, že pro asociaci (dříve svaz) pracoval mnohem déle než Poborský, který je aktuálně ředitel oddělení elitní mládeže.

"V těchto volbách určitě nejde o souboj mezi dobrem a zlem, mezi černou a bílou. Jde o politickou bitvu, v níž se střetnou dva kandidáti, kteří jsou dlouhá léta spojeni s českým fotbalem. Přijde mně proto velmi podezřelé, jak je Karel Poborský některými napadán za působení v centrále FAČR. Tuto osobní historii mají přeci oba kandidáti a Karel Poborský v daleko menší míře než Petr Fousek," řekl Čupr.

"Karel Poborský byl od 90. let profesionální hráč a následně funkcionář, věnující se na asociaci mládeži, Petr Fousek byl přitom funkcionář asociace (dříve svazu) od roku 1993. Pracoval mimo jiné ve funkcích generálního sekretáře či ještě relativně nedávno jako poradce asociačního předsedy Miroslava Pelty. A již několikrát neúspěšně kandidoval na předsedu," dodal Čupr.

Vnímání obou kandidátů by podle něj mohlo spíše opačné. "Není to ve výsledku tak, že Petr Fousek je spíše tím, kdo je spoluzodpovědný za stav, ve kterém se český fotbal nachází? Proč by měl být z morálního hlediska lepším kandidátem než Karel Poborský? Ani jeden z kandidátů nevstupuje do volby z mimofotbalového prostoru nebo bez předchozího propojení s místními fotbalovými strukturami," řekl Čupr.

Fouska podpořil pražský rival Sparty a úřadující ligový mistr Slavia. "Jsem rád, že před volbou předsedy není dopředu jasný výsledek. A že máme kandidáty, kteří ze sebe musí dostat maximum, aby získali hlasy delegátů valné hromady. Věřím, že Karel Poborský by byl dobrým předsedou. A že po vítězství v předsednické volbě by sestavil tým z odborně schopných lidí, kteří společně s ním posunou fotbal správným směrem," dodal Čupr.

Třetí z původní trojice uchazečů o předsednický post Vladimír Šmicer kandidaturu v tomto týdnu vzdal a podpořil Fouska. Volby se uskuteční 3. června v Nymburce.