Vaclík má třetí nulu ze čtyř zápasů a už se těší na Olomouc

Hola amigos! Právě čekáme na odlet z Vilniusu a já mám pro vás skvělou zprávu! Proti Žalgirisu jsme zvládli i odvetu, vyhráli jsme 5:0 a teď nás v posledním předkole Evropské ligy čeká Olomouc! Ale hezky popořádku. Jsem hlavně rád, že po prvním zápase, ve kterém jsme měli spoustu šancí, ale nedávali jsme góly, jsme teď neponechali nic náhodě a rychle jsme šli do vedení 2:0. Rozhodli jsme hned na začátku a neudělali jsme z toho zbytečné drama. A to se hrálo na umělce – já ji ze Švýcarska znám, ale pro ostatní kluky to muselo být hodně nezvyklé. Žalgiris si pár šancí také vytvořil, nebyl tam sice moment, kdy by mi zatrnulo, ale je fakt, že dvakrát trefili brankovou konstrukci. Nechci to zakřiknout, ale zatím nám všechno vychází a dvojzápasy zvládáme dobře, tak doufám, že to bude platit i za týden, kdy nastoupíme proti Olomouci. Už teď jsem na to zvědavý, jak to bude probíhat. Olomouc je kousek od Ostravy, odkud pocházím, navíc já až na jeden přátelák proti Spartě s Basilejí nikdy nehrál proti českému soupeři, dokonce nikdy ani moc proti českým hráčům, takže to pro mě bude výjimečný zážitek!