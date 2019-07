V nominaci devatenáctky na ME jsou i čtyři krajánci, Opava Šulce nepustila

před 1 hodinou

V nominaci českých fotbalistů na mistrovství Evropy hráčů do 19 let nechybí kapitán David Heidenreich z Bergama nebo další krajánci brankář Matěj Kovář z Manchesteru United s obráncem Lukášem Huškem z Leicesteru.

Ve výběru trenéra Jana Suchopárka naopak není jeden z klíčových hráčů záložník Pavel Šulc, který dal přednost angažmá v prvoligové Opavě, kam zamířil na hostování z Plzně. "Byl v nominaci, ale byl omluven mateřským klubem. Nejde o oficiální termín, takže na to má klub právo," řekl na dnešní tiskové konferenci Suchopárek.

Český tým do šampionátu vstoupí v pondělí utkáním proti Francii. O tři dny později nastoupí proti Norsku a základní skupinu zakončí zápasem s Irskem. "Mám osobní cíl a tím je postup ze skupiny. Kdyby vyšlo finále, tak by to byl velký úspěch a věřím, že je to v našich silách," řekl Suchopárek, který už před dvěma lety v Gruzii dovedl devatenáctku do semifinále. Loni na šampionátu Češi chyběli.

Česká nominace na mistrovství Evropy fotbalistů do 19 let:

Brankáři: Matěj Kovář (Manchester United/Angl.), Jan Vyklický (Opava).

Obránci: Daniel Finěk (Hradec Králové), Michal Fukala (Liberec), David Heidenreich (Bergamo/It.), Lukáš Hušek (Leicester/Angl.), Zbyněk Konopásek (Sparta), Václav Míka (Plzeň), David Zima (Olomouc).

Záložníci: Michael Hönig (Slavia), Filip Kaloč (Ostrava), Michal Kohút (Slovácko), David Macháček (Slavia), Jakub Selnar (Plzeň), Patrik Slaměna (Zlín), Tomáš Solil (Pardubice), Tomáš Zlatohlávek (Olomouc).

Útočníci: Tomáš Kepl (Plzeň), Vasil Kušej (Drážďany/Něm.), David Píchal (Prostějov).