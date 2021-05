V nominaci anglických fotbalistů jsou Kane i navrátilec Alexander-Arnold

Česko je připraveno v případě shody EU se připojit k zákazu letů běloruských aerolinek Belavia přes český vzdušný prostor. V případě jeho přijetí by se to týkalo i linky z Prahy do Minsku. Stát nyní chce analyzovat, kolika českých občanů v Bělorusku se nařízení může dotknout, řekl vicepremiér a ministr dopravy Karel Havlíček (za ANO). Zákaz letů předpokládá i premiér Andrej Babiš (ANO).

Zákaz letů běloruských aerolinií Belavia do Česka, pokud bude přijat, se dotkne letecké linky do Prahy. Přes Bělorusko létá také pravidelná linka ČSA do Moskvy, dopravce situaci sleduje a řídit se bude pokyny úřadů.

Summit EU se v pondělí večer v reakci na nedělní vynucené přistání civilního letadla v Minsku, po němž běloruské úřady zatkly novináře a opozičního aktivistu Ramana Prataseviče, dohodl na zákazu přeletů a přistání běloruských aerolinek Belavia na svém území. Vyzval také unijní přepravce, aby se vyhýbali přeletům běloruského vzdušného prostoru.

"Možnost vydat zákaz je relativní rychlá, je to pouze otázka instrukce ministerstva dopravy. Řízení letového provozu následně bude informovat aerolinky už před vzletem z Běloruska," uvedl Havlíček. O situaci průběžně jedná s premiérem i ministrem zahraničí Jakubem Kulhánkem (ČSSD).