Pešek se kvůli nominaci na Euro v červnu neožení, termín svatby musel přeložit

Liberecký fotbalista Jakub Pešek připustil, že je z nominace na nadcházející soustředění v Itálii a následné mistrovství Evropy překvapený. I proto, že za národní tým dosud odehrál jen jedno utkání. Sedmadvacetiletý křídelní záložník dokonce kvůli možné účasti na šampionátu přeložil na pozdější termín svatbu.

"Měli jsme ráno trénink. Když jsme se vraceli z tréninku, už bylo po nominační tiskovce, takže poté jsem se to dozvěděl. Bylo to překvapení, ale jsem strašně šťastný, že tam jsem," řekl v nahrávce pro média Pešek.

Liberecký křídelní hráč je zřejmě největší překvapení mezi 25 jmény v nominaci trenéra Jaroslava Šilhavého na šampionát. Týmy vzhledem ke koronavirové pandemii mohou mít 26 místo obvyklých 23 hráčů, český kouč si ponechal jedno místo volné pro případ, že by obránce Ondřej Kúdela uspěl s odvoláním proti disciplinárnímu trestu od UEFA.

"Vždy to byl můj sen dostat se na Euro. S celou mojí rodinou jsme vždy sledovali takovéhle turnaje, je to něco obrovského. Je to pro mě velká čest tam být a reprezentovat tam vlastní zemi," prohlásil Pešek.

Bývalý hráč pražské Sparty a Českých Budějovic měl původně na dobu Eura naplánovanou svatbu, nakonec ji ale raději přeložil. "Trošku nám to zkomplikovalo plány. Ale nějaké náznaky (na možnou nominaci) tam byly, protože se zranil Lukáš Provod a hlavně byla rozšířená nominace. Ze všech stran jsem to poslouchal," uvedl Pešek.

"Takže to Euro by tam byla komplikace, i když se samozřejmě neodmítá. Chtěl jsem ale lidem, co to zajišťovali, dát klid. Rušit to pár dní do svatby by nebylo fér. Tak jsme to přendali na později," vysvětlil Pešek.

Šilhavý věří, že Peškovi plány nezkomplikoval moc. "Snad jsme mu neudělali nějaké problémy a nevěsta si ho vezme," vtipkoval Šilhavý. "Nastávající nevěstě se tímto omlouváme," dodal s úsměvem reprezentační manažer Libor Sionko.

Pešek dosud za reprezentaci nastoupil jen vloni v září, kdy byl členem náhradního výběru, který pro domácí zápas Ligy národů se Skotskem zastoupil původní tým zasažený koronavirem. Liberecký záložník se blýskl výborným výkonem a při prohře 1:2 vstřelil jedinou branku domácích.

"Byla to taková covidová příležitost a já jsem toho využil. Myslím, že jsme se ukázali v dobrém světle. Všichni ostatní hráči jsme ukázali, že se může počítat s každým," prohlásil Pešek, který byl nominovaný i v březnu na úvodní tři zápasy kvalifikace mistrovství světa, do hry ale nezasáhl.

Na podzim s Libercem absolvoval skupinu Evropské ligy a dobré výkony podával i v domácí lize. Před závěrečným kolem sezony má na kontě šest branek a stejný počet asistencí.

"To tažení Evropskou ligou jsme měli s Libercem skvělé, plus v lize také bojujeme o poháry. Takže myslím, že jsem si o to (nominaci) řekl hlavně výkony a výsledky ve Slovanu," dodal Pešek.