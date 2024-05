Agresivita byla v plánu, Slováci pili hvězdám krev. Jsem na tým hrdý, smekl kapitán

Velké odpoledne pro slovenskou reprezentaci. Ve třetím duelu na mistrovství světa v Ostravě proti Američanům sice neudržela vedení 4:1, ale nakonec po výhře 5:4 v prodloužení urvala cenné dva body. Hvězdnému výběru USA se slovenští hokejisté dostali pod kůži, leč v mezích pravidel.

Jiskřilo se už před úvodním vhazováním. Miloš Kelemen a americký kapitán Brady Tkachuk do sebe strkali tak intenzivně, že to chvíli vypadalo dokonce na ostrou bitku hned na startu.

"Trenéři nás nenabádali, ale my jsme si něco v tom smyslu řekli. V Americe se to dělá tak, že musíte určit tempo hry. Chtěli jsme být agresivní, trošku do nich šťouchnout, ať ví, že jsme tady a že jsme připraveni," vysvětloval Kelemen.

Útočník, který se v této sezoně pohyboval mezi Arizonou a záložním Tucsonem v AHL, se blýskl dvěma trefami a asistencí, přičemž jeho teč v prodloužení byla vítězná. Kelemen jen podtrhl skvělý výkon třetí útočné formace s Martinem Pospíšilem a Pavolem Regendou.

"Baví nás to, umíme si vyhovět, hrajeme rychlý hokej. Víme, co jeden od druhého očekávat, a vytváříme si šance," shrnul spokojeně Kelemen.

Navíc hraje celá trojice velmi fyzicky, soupeři musí počítat s tvrdými zákroky. Američanům nabídli Slováci jen dvě přesilovky po faulech Matúše Sukeľa a Mária Grmana.

"Američané znervózněli, když jsme jim na začátku dali góly. Pak jsme se trochu stáhli, soustředili jsme se na sebe, ne na šarvátky. Hráli jsme sice tvrdě, ale v rámci pravidel. Výborná práce," pochvaloval si Kelemen.

"Třetí formace hraje skvěle. Bylo vidět, jak jim pijí krev. Jsme za ně rádi," pokyvoval hlavou také obránce Peter Čerešňák.

Pospíšil, známý svou důraznou hrou i v NHL v dresu Calgary, na úvodním vhazování tlačil do Shanea Pinta, v závěru první části se u hrazení pustil do rvačky s vyhlášeným raubířem Tkachukem. Ten potom rozzuřeně křičel na slovenskou střídačku při odjezdu na trestnou lavici.

"Speciálně na Tkachuka jsme byli připraveni. Není jednoduché vydržet rýpání na ledě, ale v tom jsme byli fantastičtí," poznamenal slovenský kapitán Tomáš Tatar, s 905 starty protřelý NHL.

"Jsem velmi šťastný a hrdý na celý tým. Dva body proti takovém soupeři, ve druhém zápase za dva dny, to je něco neuvěřitelného," pokračoval Tatar. Vzhledem k letošní síle USA je to skutečně velmi cenná výhra.

Jenže Slováci mohli být ještě veselejší, kdyby nepustili náskok tří branek, který měli k dispozici ještě čtyři minuty po startu třetí třetiny. Pak ale Američané vystupňovali tlak, Slováci se zatáhli a třikrát inkasovali.

"Je to trochu černá kaňka na dnešním zápase, neumím si to vysvětlit. Nemělo by se to stávat, k tomu si něco povíme," plánoval Tatar.

"Bylo to trochu nešťastné. Možná jsme se malinko báli dovést zápas do vítězného konce," přemýšlel Čerešňák. "Chtěli jsme hrát pořád stejně a aktivně, ale oni si získali šance a momentum, zápas se pak odvíjel jinak, než bychom si přáli," dodal pardubický zadák.

Po vyrovnání Jacka Hughese v čase 56:38 se však Slováci nesesypali.

"Dokonce bych řekl, že nás to nastartovalo," zmínil Kelemen. "V hale byla pořád výborná atmosféra, i za stavu 4:4 nás fanoušci hnali dopředu. My jsme se chtěli odvděčit tím nejlepším způsobem, že si společně zazpíváme hymnu," přidal.

Perfektní atmosféra se od začátku MS v Ostravě stala pro Slováky velmi vítaným a příjemným standardem. Pondělí odpoledne to potvrdilo, nejen při slovenských gólech se plná Ostravar Aréna doslova třásla nadšením.

"Při úvodní porážce s Německem nás atmosféra trochu sežrala, nebylo to z naší strany tak klidné. Ale už do druhého zápasu nastoupil jiný tým a dnes jsme bojovali jeden za druhého," hodnotil Kelemen.

"Nevzdali jsme se, ukázali jsme charakter. Jsou to získané dva body," doplnil Šimon Nemec, autor gólu a vítězné asistence proti USA.

Ke třem bodům za vítězství 6:2 proti Kazachstánu přidali Slováci další dva. I vzhledem k jejich úvodní porážce s Němci teď bude situace ve skupině B pořádně zamotaná.

Slováci každopádně našlápli k postupu do čtvrtfinále, v úterý je čeká den odpočinku a ve středu souboj s nováčkem elitní skupiny Polskem.