V Hradci lamentují nad dalším odkladem dostavby stadionu. Přisadil si i Škorpil

před 1 hodinou

Další odložení stavby fotbalové arény v Hradci Králové znamená pro hradecký druholigový klub citelný zásah po sportovní i společenské stránce. Na klubovém webu to uvedl místopředseda představenstva klubu Richard Jukl. Reagoval tím na pondělní rozhodnutí zastupitelstva, které zrušilo i druhý tendr na stavbu stadionu. Vedení města to zdůvodnilo především tím, že kvalifikační podmínky tendru byly diskriminační.

"Volají nám sponzoři, fanoušci, znepokojení je velké. Viděli jsme, že by se to mohlo během jara začít hýbat, a teď se stavba o tři měsíce posunula. Jsme v majetku města a musíme doufat, že město svůj majetek nebude nadále znehodnocovat," uvedl Jukl. Vedení města se zastupitelům zavázalo, že do tří měsíců udělá revizi podmínek tendru a připraví jeho opětovné vypsání.

Jukl uvedl, že kvalifikační požadavky byly nastaveny přísně proto, že jde o velkou stavbu. "Provádět by ji měly firmy, které jsou schopné zvládnout ji kapacitně a odborně. Nemůžeme přece riskovat, že vybereme menší firmu, ta v půlce stavby řekne, že to nezvládne, nebo ji dodělá nekvalitně. Nebo zbankrotuje a město nebude moct využít záruční lhůtu," uvedl Jukl.

Podle něj bylo možné stavbu soutěžit. Připomněl, že pokud by ze soutěže vzešly nabídky s příliš vysokou cenou, mělo město možnost tendr bez sankcí zrušit.

Stavba dvou tribun stadionu a hrací plochy za asi 400 milionů korun bez DPH má být největší investicí města za poslední léta. Zhruba 15 let připravovaný stadion má stát na místě již nevyhovujícího všesportovního stadionu z roku 1960.

Nové vedení města složené z hnutí ANO, ODS a Změny pro Hradec tvrdí, že stadion chce postavit. Pokračování v současném tendru by ale údajně bylo spojeno s řadou rizik. Bývalý primátor Zdeněk Fink (HDK) v pondělí novému vedení města oponoval. Prohlásil, že stadion lze podle původních podmínek tendru postavit. Varoval, že zrušení tendru může stavbu odsunout o roky.

Hradecký klub má prvoligové ambice, ale na současném stadionu by nejvyšší soutěž hrát nemohl. Fotbalisté mluví o tom, že na lepším stadionu s lepší atmosférou by tým mohl v sezoně získat o deset až 15 bodů víc. Zastupitel a hlavní skaut klubu Ladislav Škorpil (HDK) v pondělí připomněl, že nyní klub hraje na zbořeništi, protože jedna tribuna stadionu je již zdemolovaná a zbyla po ní hromada hlíny.

L. Škorpil: "Přesvědčili jsme se, že výběrové řízení neumíme vypsat, ale umíme ho zrušit. Přesvědčili jsme se, že neumíme stavět, ale umíme bourat. Proto jsme zbořili tu tribunu, kde na lidi nepršelo a nesvítilo jim do očí." — FC Hradec Králové (@FCHradec) November 26, 2018

Zrušená soutěž byla vypsána na dvě tribuny, hrací plochy, parkoviště a osvětlení ve tvaru pro stadion typických lízátek. V hlavní západní tribuně má být zázemí pro klub, hráče, novináře a fanoušky. Severní tribuna bude za brankou ve směru od Orlice. Stavba zbylých tribun by měla přijít na řadu později, podle finančních možností města. Stadion pro 10.000 diváků by měl sloužit i jako multifunkční aréna pro kulturní akce pod širým nebem.