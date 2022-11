Kolegy rozhodčí má školit z fitness, přitom Matějček padal na trávníku. Měl být opilý

Z listiny profesionálních sudích zmizel před třemi lety kvůli hrubým chybám v prvním barážovém utkání Karviné s Jihlavou (2:1), v němž poškodil hostující tým. Nyní sudí Milan Matějček čelí dalším potížím: na utkání 15. kola třetí ligy mezi Slavií Karlovy Vary a béčkem Plzně (3:2) měl spolu se svými asistenty dorazit opilý. Informaci přinesl Deník.

Regionální médium se opírá nejen o video ze zápasu, ale také o výpovědi svědků. Podle nich měli odřídit utkání Fortuna ČFL skupiny A rozhodčí, kteří byli pod vlivem alkoholu. V roli asistentů řídili zápas na čarách Erik Hlaváček a Lukáš Machýček.

Nejvíce podezřelý moment utkání přišel ve 24. minutě zápasu, kdy hlavní sudí bez jakéhokoli cizího zavinění předvedl ne zcela kontrolované přistání na trávník. V kontextu jeho vystoupení působí trochu paradoxně fakt, že Matějček od března působí jako fitness instruktor na Středočeském krajském fotbalovém svazu.

Včerejší zápas KV Slavie proti béčku Plzně. 3. nejvyšší liga v ČR, ale nejvyšší úroveň ostudy a hladiny alkoholu v krvi. Ta Fevoluce by mohla jít o Fousek lépe. @FACR_Asociace pic.twitter.com/CsoiiXoPfl — Jan Nemček (@HNemcek) November 13, 2022

Nyní bude celou situaci zkoumat komise FAČR, před kterou byli všichni rozhodčí ještě během víkendu předvoláni.

Jednačtyřicetiletý Milan Matějček je bývalý ligový sudí, který v nejvyšší soutěži odpískal 18 zápasů. Za tu dobu stačil arbitr spojit své jméno s některými kontroverzními momenty, přičemž tím nejvýraznějším byl výkon v barážovém utkání na konci ligového ročníku 2018/19 v Karviné. Tehdy poškodil hostující Jihlavu, za což si od tehdejší komise rozhodčích vedené Jozefem Chovancem vysloužil roční trest.

Klatba se nakonec protáhla až do ledna 2021, kdy se Matějček vrátil utkáním Českých Budějovic s s Příbramí (2:1). Po dalším utkání (Zlín - Pardubice 0:4) se jeho jméno objevilo v médiích objevilo znovu, a to zejména kvůli sporu s domácím útočníkem Tomášem Poznarem. Ten bezprostředně po prohraném zápase prohlásil, že Matějček duel ovlivnil tím, že v 15. minutě po konzultaci s videorozhodčím odpískal penaltu po faulu na Pavla Černého.

Podle Poznara byl totiž problém už samotný fakt, že je Matějček vůbec nasazovaný na ligová utkání. Podle jeho přesvědčení sudí záměrně ovlivnil baráž mezi Jihlavou a Karvinou v roce 2019 a neměl by už profesionálně soutěže rozhodovat.

"Vadí mi, že tento člověk je zase na scéně. Jak je to možné? Říká, že se mu zmiňovaný barážový zápas před rokem nepovedl? Ho*** nepovedl, zcela vědomě to utkání ovlivnil! Podívejte se na celý zápas, co tam provádí. Někdo ho uklidí na rok do třetí ligy a pak řeknou: táák, kamaráde, pojď zpět do ligy, lidi zapomínají. Proč?" napsal tehdy Poznar na Twitter.