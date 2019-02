Úžasný Messiho kousek, nebo počítačový trik? Podívejte se, co ukázal s lahví limonády

před 33 minutami

Další ukázka geniality Lionela Messiho, nebo mu pomohla úprava v počítači? Fotbaloví fanoušci řeší, jestli to, co argentinský fenomén předvedl s lahví limonády, je vůbec možné.

O co jde? O kousek, který útočník Barcelony vystřihl při natáčení reklamního spotu pro Pepsi. Messi si postavil na míč lahev limonády, pak se rozběhl a zatímco balon poslal přesně do obruče, jak měl za úkol, lahev udělala dvě salta a dopadla na zem tak, že zůstala stát… Načež spokojený fotbalový kouzelník pošle do kamery lišácký úsměv.

Video nahrál Messi na svůj instagram a hned se rozproudila diskuze, nakolik je jeho kousek autentický, či zda mu pomohly filmové úpravy. "Pro Messiho není žádná výzva dost velká," napsal na sociální sítě okouzleně jeden z diskutujících. "Jak ten člověk dokáže všechno udělat tak jednoduchým?" ptá se další.

Co tábor skeptiků? "Šílené, jak lidi věří všemu, co vidí," divil se další účastník diskuze. "Úžasné, co dokážou zvláštní efekty," přidal se jiný. "Ještě mohl lahev v letu chytit a napít se," zní další komentář. "Miluju Messiho z celého srdce, ale tohle je podvrh, když se podíváte, jak lahev mění rychlost, když padá," přidává se diskutující s nickem De ara Torres.

Messi svůj trik mimochodem zveřejnil den poté, co se při natáčení spotu pro výrobce limonády blýskl podařeným kouskem také Muhammad Salah. Hvězda Liverpoolu na videu nejprve pošle bezpečně míč přesně do zavěšené pneumatiky, pak na její vršek postaví plechovku a parádním kopem ze vzduchu ji z otočky sestřelí.

Podívejte se na Salahovu parádu: