Proti Partizanu zřejmě jen s tisícovkou diváků. Sparta zatím o výjimku žádá marně

Úvodní zápas pražské Sparty ve vyřazovací fázi Evropské konferenční ligy s fotbalisty Partizanu Bělehrad se pravděpodobně odehraje ve čtvrtek před maximálně tisíci diváky. Letenský tým žádal o výjimku zaplnit kapacitu stadionu z poloviny, zatím ji však nezískal. Klub o tom informoval na svém webu.

"Ani v pondělí bohužel nebylo i přes enormní snahu vedení AC Sparta Praha rozhodnuto o udělení výjimky. Klub tedy utkání připravuje v režimu "1000" a v úterý bude do prodeje uvolněna kapacita vstupenek pro fanoušky (500 míst). Tyto lístky budou určeny pro permanentkáře," uvedli zástupci Sparty.

Od konce tohoto týdne bude v Česku možné na sportovních akcích zaplnit 50 procent kapacity stadionu. Vedení Sparty proto žádalo, aby se toto pravidlo vztahovalo už na čtvrteční utkání. "V případě, že by klubu byla výjimka nakonec udělena, do prodeje by byly uvolněny další vstupenky," doplnil klub.

Letenští se do vyřazovací fáze EKL probojoval díky třetímu místu ve skupině Evropské ligy. S Partizanem budou bojovat o účast v osmifinále. Úvodní duel začne v Praze v 21:00, o týden později je na programu odveta v Srbsku.