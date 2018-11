Úřadující mistři Evropy z Portugalska s Polskem jen remizovali. Hvězdy PSG se zranily

před 9 minutami

Zatímco čeští fotbalisté minulý týden v přípravě nad Polskem vyhráli na jeho půdě 1:0, Portugalci s ním doma v Lize mistrů uhráli jen remízu 1:1. Na vítězství úřadujících mistrů Evropy ve skupině a jejich postupu do závěrečného turnaje Final Four to už ovšem nic změnit nemohlo, stejně jako na sestupu Polska do Ligy B.

Utkání v Guimaraesi gólově otevřel ve 33. minutě portugalský útočník André Silva hlavou po rohovém kopu Renata Sanchese. Po hodině hry se domácí středopolař Danilo Pereira v pokutovém území lehce dotkl Arkadiusze Milika a dostal velice přísnou červenou kartu. Rozhodčí nechal následnou penaltu opakovat kvůli předčasnému vniknutí jednoho z hráčů do vymezené zóny, ale útočník Milik i napodruhé uspěl a vyrovnal. Sestupující Poláci získali ve skupině A3 ze čtyř zápasů jen dva body a v součtu s prohranou přípravou s českou reprezentací nezvítězili pošesté za sebou. Švédsko v přímém souboji o první místo ve skupině B2 doma zdolalo Rusko 2:0 a postoupilo do Ligy A díky lepším vzájemným zápasům. Ve Stockholmu se nejprve krátce před pauzou trefil Victor Lindelöf a v 72. minutě přidal pojistku Marcus Berg. Fotbalisté pražské Sparty Alexandru Chipciu a Nicolae Stanciu nastoupili v základní sestavě Rumunska a pomohli k vítězství 1:0 v Černé Hoře. Ze skupiny C4 však postoupilo do Ligy B Srbsko díky domácí výhře 4:1 nad Litvou. Rumunsko obsadilo druhou pozici. Do Ligy B se kvalifikovalo také Skotsko, které v Glasgow zásluhou hattricku útočníka Jamese Forresta přehrálo Izrael 3:2. Tři góly vstřelil i kosovský záložník Arber Zeneli při domácí výhře 4:0 nad Ázerbájdžánem. Kosovo postoupilo do Ligy C. Neymar odehrál jen osm minut Hvězdní útočníci Paris Saint-Germain Neymar a Kylian Mbappé nedohráli dnešní přípravné reprezentační zápasy. Neymar střídal pravděpodobně kvůli zranění třísel už v 8. minutě ve vítězném utkání Brazílie 1:0 proti Kamerunu. Francouzský mladík Mbappé šel z trávníku ještě před přestávkou duelu proti Uruguayi kvůli zraněnému ramenu. I mistři světa vyhráli 1:0. Neymar začal grimasami dávat najevo, že něco není v pořádku, brzy po začátku utkání v anglickém Milton Keynesu. Když pak vyslal na branku Kamerunu střelu, zhroutil se na trávník a musel střídat. Na hřišti ho nahradil Richarlison z Evertonu, jenž hlavou po rohu vstřelil krátce před pauzou jediný gól utkání. Další starosti šéfům PSG přidělal zhruba o hodinu později Mbappé. Francouzský útočník dopadl špatně na pravé rameno a trávník Stade de France opouštěl také v bolestech. Zápas proti Uruguayi, jenž byl reprízou čtvrtfinále letošního MS, rozhodl v 52. minutě Olivier Giroud proměněnou penaltou za ruku. Nečekanou výhru 1:0 nad Walesem si připsala Albánie. Jedinou branku utkání vstřelil z pokutového kopu v 59. minutě někdejší hráč pražské Sparty a Slavie Bekim Balaj. Nejdéle čekali fanoušci na gól v belgickém Genku, kde Itálie porazila USA díky brance střídajícího Mattea Politana ze čtvrté minuty nastavení. Závěrečná utkání základních skupin fotbalové Ligy národů: Skupina A3: Portugalsko - Polsko 1:1 (1:0) Branky: 33. André Silva - 66. Milik z pen. ČK: 63. Danilo Pereira (Portugalsko). Konečná tabulka: 1. Portugalsko 4 2 2 0 5:3 8 2. Itálie 4 1 2 1 2:2 5 3. Polsko 4 0 2 2 4:6 2 Skupina B2: Švédsko - Rusko 2:0 (1:0) Branky: 41. Lindelöf, 72. Berg. Konečná tabulka: 1. Švédsko 4 2 1 1 5:3 7 2. Rusko 4 2 1 1 4:3 7 3. Turecko 4 1 0 3 4:7 3 Skupina C1: Skotsko - Izrael 3:2 (2:1) Branky: 34., 43. a 64. Forrest - 9. Kajal, 75. Zahavi. Konečná tabulka: 1. Skotsko 4 3 0 1 10:4 9 2. Izrael 4 2 0 2 6:5 6 3. Albánie 4 1 0 3 1:8 3 Skupina C4: Černá Hora - Rumunsko 0:1 (0:1) Branka: 44. Tucudean. Srbsko - Litva 4:1 (0:0) Branky: 51. vlastní Žulpa, 58. Mitrovič, 71. Prijovič, 74. Ljajič - 64. Petravičius. Konečná tabulka: 1. Srbsko 6 4 2 0 11:4 14 2. Rumunsko 6 3 3 0 8:3 12 3. Černá Hora 6 2 1 3 7:6 7 4. Litva 6 0 0 6 3:16 0 Skupina D3: Malta - Faerské ostrovy 1:1 (1:1) Branky: 4. Corbolan - 3. Joensen. Kosovo - Ázerbájdžán 4:0 (1:0) Branky: 2., 50. a 76. Zeneli, 61. Rrahmani Konečná tabulka: 1. Kosovo 6 4 2 0 15:2 14 2. Ázerbájdžán 6 2 3 1 7:6 9 3. Faerské ostrovy 6 1 2 3 5:10 5 4. Malta 6 0 3 3 5:14 3 Výsledky přípravných fotbalových utkání: Brazílie - Kamerun 1:0 (1:0) Branka: 45. Richarlison. Hráno v anglickém Milton Keynes. Itálie - USA 1:0 (0:0) Branka: 90.+4 Politano. Hráno v belgickém Genku. Francie - Uruguay 1:0 (0:0) Branka: 51. Giroud z pen. Austrálie - Libanon 3:0 (2:0) Branky: 19. a 41. Boyle, 68. Leckie. Japonsko - Kyrgyzstán 4:0 (2:0) Branky: 2. Jamanaka, 19. Haraguči, 72. Osako, 73. Nakadžima. Korea - Uzbekistán 4:0 (2:0) Branky: 9. Nam Te-hi, 24. Hwang I-čo, 70. Mun Son-min, 81. Suk Hjon-čun. Hráno v australském Brisbane. Albánie - Wales 1:0 (0:0) Branka: 59. Balaj z pen.

autoři: Sport, ČTK | před 9 minutami