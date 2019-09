To byla jízda. Manchester City po drtivém úvodu deklasoval Watford 8:0

Hattrickem se blýskl Bernardo Silva. Pro oba týmy znamená výsledek klubový rekord.

Fotbalisté Manchesteru City deklasovali v utkání 6. kola Premier League Watford 8:0. Domácí měli drtivý nástup a v úvodních 18 minutách nastříleli pět branek.

"Citizens" od samého úvodu předváděli ofenzivní podívanou. Hned v 1. minutě si na centr Kevina De Bruyneho naskočil David Silva a mezi 7. a 15. minutou se prosadili Sergio Agüero z penalty, Rijád Mahriz a Bernardo Silva a další ránu zasadil zlomenému soupeři Nicolás Otamendi.

Domácí se pak střelecky na čas odmlčeli, ale ani ve druhé půli nepolevili v tlaku a pětadvacetiletý Portugalec Bernardo Silva měl už po hodině hry na kontě první hattrick v kariéře. Skóre uzavřel pět minut před koncem De Bruyne.

Leicester otočil vývoj domácího zápasu proti Tottenhamu a zvítězil 2:1. Výraznou roli sehrál letos nově zavedený videorozhodčí, který neuznal po jedné brance na obou stranách.

Poprvé v 17. minutě odepřel gól Leicesteru. Skóre tak otevřel až po půlhodině hry útočník hostů Harry Kane, který po individuálním průniku do vápna v pádu přehodil vybíhajícího brankáře Kaspera Schmeichela. Pro šestadvacetiletého Angličana to byla již 13. branka do sítě Leicesteru v kariéře, jinému klubu víc nedal.

"Kohouti" mohli zdvojnásobit vedení po přestávce, ale trefu Serge Auriera v 65. minutě kvůli milimetrovému ofsajdu znovu odvolal VAR. Domácí tak dostali možnost k vyrovnání, které o čtyři minuty později zařídil Ricardo Pereira. V 86. minutě dokonal obrat James Maddison střelou z třiceti metrů na zadní tyč branky Paula Gazzanigy.

Finalista Ligy mistrů Tottenham utrpěl druhou porážku od začátku ligového ročníku, poprvé prohrál před necelým měsícem s Newcastlem. Naopak Leicester uspěl potřetí z posledních čtyř zápasů.

Anglická fotbalová liga - 6. kolo: Leicester - Tottenham 2:1 (70. Pereira, 86. Maddison - 29. Kane), Burnley - Norwich 2:0 (10. a 14. Wood), Everton - Sheffield United 0:2 (39. vlastní Mina, 79. Mousset), Manchester City - Watford 8:0 (15., 49. a 61. B. Silva, 6. z pen. a 18. Agüero, 1. D. Silva, 13. Mahriz, 85. De Bruyne), Newcastle - Brighton 0:0.