To byl zápas! To byl fotbalový večer! Švýcaři při obratu s Francií tvořili dějiny

Podle kapitána Granita Xhaky švýcarští fotbalisté vyřazením úřadujících mistrů světa Francouzů v pondělním osmifinále mistrovství Evropy vytvořili dějiny.

Svěřenci trenéra Vladimira Petkovice prohrávali už 1:3, ale v závěru normální hrací doby vyrovnali a v penaltovém rozstřelu dokonali obrat. Výběr ze země helvétského kříže postoupil do čtvrtfinále velkého turnaje poprvé od domácího mistrovství světa v roce 1954.

Švýcaři předchozích pět osmifinále na mezinárodních akcích nezvládli. "Je to úžasný pocit. Všichni ve Švýcarsku můžou být hrdí. Napsali jsme dějiny, vytvořili jsme je. Takhle se vrátit do zápasu, ukázat takový přístup a charakter… Jsem velmi pyšný na to, že jsem součástí tohohle týmu," řekl Xhaka v rozhovoru pro web šampionátu.

"Bylo to emotivní utkání, možná až moc," konstatoval Petkovic. "To byl zápas! To byl fotbalový večer! Tohle byla naše šance konečně se probojovat do čtvrtfinále, což se nám dosud nepovedlo. Je to neuvěřitelné. Hráli jsme srdcem a charakterem," uvedl gólman Yann Sommer.

Právě on se výrazně podepsal pod postup. V páté sérii penaltového rozstřelu zneškodnil pokus Kyliana Mbappého, který jako jediný z deseti exekutorů zaváhal. "Konec byl bláznivý. Je nádherné, jak jsme se vrátili zpátky do zápasu, i když jsme prohrávali o dva góly. Jsem na mužstvo velmi hrdý," prohlásil dlouholetý hráč Mönchengladbachu.

Švýcaři mohli jít v 55. minutě do vedení 2:0, jenže Ricardo Rodríguez nevyužil pokutový kop a "Les Bleus" třemi góly otočili stav. Haris Seferovic ale druhým zásahem v utkání snížil na rozdíl jedné branky a Mario Gavranovic se postaral o vyrovnání.

"Po neproměněné penaltě to pro nás bylo skutečně těžké. Pořád jsme ale věřili. Už před utkáním jsme si řekli, že ať se děje cokoli - bez ohledu na to, jestli budeme prohrávat nebo se nám bude dařit, musíme hrát až do konce a nikdy se nevzdat. Všechno je možné, ale tak to ve fotbale chodí pořád. Jsme malá země, ale máme velmi kvalitní a zkušený kádr. Ukázali jsme to," řekl dvaatřicetiletý Sommer.

V pátečním čtvrtfinále Petkovicův výběr vyzve Španěly. "Můžeme snít, jsme pořád na turnaji. Čeká nás Španělsko, s nímž jsme hráli loni na podzim. Potřebujeme k tomu stejný charakter jako proti Francii," uvedl osmadvacetiletý Xhaka, který kvůli dvěma žlutým kartám svému celku nepomůže. Soupeři se naposledy potkali na podzim ve druhém ročníku Ligy národů. V Madridu vyhráli "La Roja" 1:0, odveta v Basileji skončila 1:1.