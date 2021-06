Všude jsem tvrdil, že přes Nizozemsko postoupíme. A Dány dáme taky, tvrdí Švancara

"Tipoval jsem, že Nizozemsko vyřadíme a získáme medaili," věří českému týmu bývalý útočník Petr Švancara. "Ještě porazíme Dány, a bude to," předpovídá výsledek na fotbalovém ME v komentáři pro Aktuálně.cz.

Před šampionátem jsem všude tvrdil, že české mužstvo má na nejvyšší příčky, tedy na medaili. A vidíte - stačí zvládnout ještě jeden zápas, proti Dánsku, a je to tady. Budeme na bedně.

Dánsko je kvalitní soupeř, ale myslím si, že na něj jsme schopni něco vymyslet a naše taktika bude platit. Musím pochválit trenéra Šilhavého, že mužstvo vždycky připraví dobře, kluci vědí, co mají hrát.

Naše mužstvo se mi moc líbí, baví mě a užívám si to.

V osmifinále proti Nizozemsku jsem tipoval, že postoupíme na penalty po remíze 1:1, ale přiznávám, že ze mě mluvil především fanoušek. Bokem jsem přidával, že hrajeme proti neskutečně silnému týmu a může se i stát, že dostaneme dardu. Nizozemská ofenzivní síla je totiž skvělá a na mistrovství ji předvedli ve skupině.

Dardu jsme nedostali, protože kluci byli pozorní v obraně a až na jeden okamžik, kdy nás podržel brankář Tomáš Vaclík, jsme soupeři nic nedovolili. Myslím tím, jak skočil pod nohy protivníkovi, který šel na něj sám. I když zřejmě tomu předcházel faul na Tomáše Kalase a gól by neplatil. Řešil by to VAR, ale nikdo neví, jak by to dopadlo.

Je proto jenom dobře, že Vaclík šanci chytil. Zvedlo to sebevědomí celému mančaftu, máme gólmana sice bez angažmá - já si však myslím, že už ho má, akorát se to tají, přitom gólman je základ úspěchu. Před ním smekám.

Pro zranění nemohl nastoupit Vláďa Darida, ale nahradili jsme ho. Do nároďáku jistě patří, ale trenér vybral kluky, kteří byli správně nadržení, že jdou od začátku, a všechny to nakoplo. K tomu spousta našich fanoušků, kteří nám pomohli. Děkuji Maďarům, jak ke covidu přistoupili a pustili fanoušky do hlediště.

Petr Švancara (43) Bývalý ligový útočník, svého času jeden z největších talentů v českém fotbale. V nejvyšší soutěži odehrál za devět různých klubů včetně Slavie či Zbrojovky Brno 309 zápasů, v nichž nastřílel 59 branek.

Postrádáme klasického levého beka. Škoda, že není David Limberský o pár let mladší, nebo Marek Jankulovski o deset. To by byla jízda. Nemáme čistého leváka, ale kluci, kteří tam zaskakují a mají to přes nohu, to zvládají. Pavel Kadeřábek hrál výborně, zaváhal jen jednou hned na začátku, kdy nevykryl prostor, a kdyby šla na volného hráče přesnější přihrávka, mohlo být zle.

Patrik Schick podle mého patří mezi nejlepší tři útočníky šampionátu. Klidně se může stát, že se o korunu krále střelců ještě porve, může dát proti Dánům dva góly, může přijít penalta. A byl by ještě lepší, kdyby měl patřičnou podporu od ostatních. Já vím, že musíme myslet především na obranu, ale kdyby měl od ostatních lepší servis, vynikal by ještě víc.

A k tomu ještě přidávám, jak je Schick nesmírně platný při obraně standardek, proti Nizozemsku odhlavičkovával tři centry, hodně pomáhal. Tím je jenom zdůrazněno, jaký tvoří Češi tým. Můžeme být na něj skutečně pyšní a dělá nám všem radost.