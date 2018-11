Šural zřejmě Spartu opustí, ale Slavia ho nezláká. Rýsuje se mu senzační přestup

před 4 hodinami

Americká MLS? Nebo Evropa? Osmadvacetiletý útočník Josef Šural stále neprodloužil smlouvu ve Spartě a momentálně to vypadá, že brzy zamíří do ciziny.

Depresivní podzim prožívá Josef Šural. Nepříjemné zranění achilovky, kvůli kterému se omluvil z reprezentace pro listopadový zápas se Slovenskem, sice už doléčil, ve Spartě ale sbírá pouze minuty. Třeba do zápasu s Jabloncem naskočil až na závěrečnou čtvrthodinu.

Bývalý kapitán Sparty se v lize trefil naposledy před třemi měsíci. Otázkou je, kolik zásahů v rudém dresu ještě přidá. Smlouvu, která mu končí v létě příštího roku, totiž podle zdrojů blízkých klubu neprodlouží. A zamíří do zahraničí.

"K dohodě se Spartou jsme zatím nedospěli, ale to neznamená, že by to bylo uzavřené. Snažíme se najít vzájemnou shodu. Druhou variantou je pak odchod do zahraničí, zájem o Pepu ve světě je," říká hráčův agent Pavel Zíka ze společnosti Global Sports.

Krajně nepravděpodobný je tak pikantní transfer do konkurenční Slavie, o kterém se diskutovalo od té doby, co šéf klubu z Edenu odtweetoval tabuli s vyhlédnutými slávistickými posilami, mezi nimiž Šural figuroval.

A nejspíš zamíří v zahraničí. Eminentní zájem o dvacetinásobného reprezentanta mají podle zdrojů Aktuálně.cz dva kluby hrající Evropskou ligu, přičemž jedním z nich je maďarský klub Videoton Vidi, který je momentálně ve skupině s Chelsea na druhém místě.

Ještě zvučněji pak zní jméno New Yorku City, tradičním klubu americké MLS. V jeho dresu by si Šural zahrál například se španělskou legendou Davidem Villou, šestatřicetiletým mistrem světa i Evropy.