Komentář: Štěstí? Spartě chyběla spíš kvalita. A Ščasný se drží jako předseda vlády

před 3 hodinami

Super atmosféra, parádní dresy, ale mizerný výsledek. Oslavy založení klubu se Spartě proměnily v černočernou neděli. A hle, ztráta na první místo narostla na devět bodů.

Sotva se základní část fotbalové ligy přelila do své druhé poloviny, sparťanští fanoušci začínají s obavami vyhlížet další průšvih. Titul už je skoro v trapu, to spíš aby se Letenští ohlíželi dozadu, odkud na ně doráží Zlín a Jablonec.

Právě proti Severočechům byli sparťané lepší, ale svádět plichtu na vyprchalé štěstí je alibismus. Když dobře kopnete penaltu, ani ho moc nepotřebujete.

Kvalita, to je to, co Spartě chybí. V rudém (černém) dresu exceluje pouze jednadvacetiletý benjamínek Tetteh, který se ovšem v zimě pravděpodobně stane lovným cílem agentů z velkých evropských klubů. Jinak nic extra. Nezáří ani opěvovaný Stanciu, o jehož pravačce by se dalo přednášet, ale když zahraje pouze každý druhý zápas, tak je to prostě málo.

A není kde brát. Proti Jablonci z lavičky naskočili Šural, Vatajelu a Vukadinovič a místo drtivého tlaku šel výkon domácích rázně dolů. Po neproměněné penaltě si už domácí borci žádnou extra šanci nevypracovali.

Existují dvě příčiny sparťanských chmur. Buď hráči kvalitu opravdu nemají, nebo ji z nich nikdo nedostane. Dvě funkce, jedna odpovědnost: Zdeněk Ščasný sportovní ředitel, Zdeněk Ščasný trenér.

Jenže jeden druhého neodvolá, alespoň to tak zatím nevypadá. Zbývá snad jen, aby po vzoru předsedy vlády vykřikoval, že sám nikdy neodstoupí, nikdy!

Sparťané mohou litovat toho, že ještě loni by po zápase s Jabloncem spadla podzimní opona a na Letné by měli dostatek času na zimní intervenci majitele klubu Daniela Křetínského.

Možná by mohl dostat víc prostoru Tomáš Rosický, mladý, ale inteligentní srdcař, legenda s obrovským renomé a výbornými kontakty? Nebo progresivní trenér, který by dostal šanci složit si tým a pracovat s ním - tak, jak se tomu děje třeba na druhé straně řeky Vltavy?

Pražské video, pražské video!

A právě v Edenu vládne pohoda. Slavia s přehledem vyhrála v Karviné, a přestože podala suverénní výkon, její vítězství se neobešlo bez kontroverzí.

Domácí fanoušky rozpálil úvodní zásah Součka z 11. minuty, který rozhodčí Franěk nejdříve neuznal kvůli ofsajdu, po zásahu videorozhodčího Příhody ovšem svůj výrok změnil. A zřejmě chybně, Zmrhal skutečně v miniaturním ofsajdu byl.

"Pražské video, pražské video," skandovali příznivci zelenobílých barev po zbytek zápasu. Anebo se sarkasticky dožadovali přezkoumání videem, když se v domácím vápně evidentně sami srazili Hušbauer a Škoda.

Samotný VAR ovšem na vině není, omylnost rozhodčích na hrací ploše demonstruje snad v každém ligovém kole. Na vině jsou muži u obrazovky, kteří ani podle opakovaných záběrů nejsou schopni správně rozhodnout. A samozřejmě taky chybějící ofsajdová čára…

Videoasistenti mají v základních pokynech, že jejich úlohou je upozornit na frapantní pochybení hlavního rozhodčího či jeho asistentů, ne se s nimi pouštět do diskuzí.

To jsou pak sudí v… ano, v té dokola omílané šedé zóně.