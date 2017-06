Starka: Noční finále NBA bylo super, valná hromada FAČR byl zabitý den

před 1 hodinou

Praha - Za zabitý den, který skončil ostudou a zklamáním, označil prezident příbramského fotbalu Jaroslav Starka výsledek páteční valné hromady FAČR, na které nebylo zvoleno nové vedení českého fotbalu. Vinu dává dvoukomorovému volebnímu systému.

"Zabitý den. Vstával jsem ve tři ráno, abych koukal na finále NBA. To bylo super. Tady to už super nebylo. Je to spíše smutné. Je to pro mě zklamání a ostuda," řekl Starka chvíli poté, co ani třetí volební kolo nerozhodlo. Ani jeden z kandidátů nezískal potřebnou podporu jak v české, tak i v moravské komoře.

"Moravská komora to zablokovala, měla k tomu svůj důvod. Je to systémem, který tady je, který není dobrý. Tenkrát, když se to za pana Chvalovského zavádělo, tak to byl populistický krok. Mělo proběhnout čtvrté kolo, ve kterém by rozhodovala nadpoloviční většina přítomných delegátů," navrhl Starka. "Je to jako s volbou prezidenta, polovina lidí ho těsně zvolila a vyhrála, druhá byla poškozená. Tak to je. To je život," dodal.

Podle místopředsedy FAČR za Moravu Zdeňka Zlámala ovšem tento krok nebyl možný, jelikož Čechy mají 127 delegátů a Morava jen 75. "Kdyby byl systém volby jednokomorový, museli bychom mít jiné poměry delegátů, aby to bylo vyrovnané," sdělil Zlámal na tiskové konferenci.

Starka jako zástupce českého fotbalu podporoval ve volbě předsedy Martina Malíka. "Z toho, co bylo na výběr, Martin Malík přinášel to, co jsme chtěli. Tedy úzkou vazbu na velké sponzory. Jeho vyjednávací schopnost je na maximální výši. Ale nedopadlo to. Je mi z toho smutno," prohlásil Starka.

Výsledek valné hromady nepotěšil ani ministryni školství Kateřinu Valachovou. "FAČR si předsedu nezvolila. Je to špatná zpráva, promarněná šance na změnu a nový start," oznámila na sociálních sítích.

Naopak potěšen byl předseda Slavie Jaroslav Tvrdík, který podporoval Petra Fouska. "Je to vítězství zdravého rozumu. Fotbal, který je v kritické situaci, nyní bude mít čas na právní a finanční analýzy a na diskuse o kandidátech nejenom na pozici předsedy," řekl Tvrdík pro iDNES.cz.

"Musím vyjádřit respekt moravským delegátům. Dnes stáli před morálním rozhodnutím. Dali naději českému fotbalu," dodal.