Fotbal nového předsedu nemá, Češi se s Moravany neshodli. Prodloužili proto mandát současnému vedení

Fotbalové volby se budou ještě letos opakovat, nové vedení Fotbalové asociace ČR dnešní valná hromada nezvolila. Česká komora šla za Martinem Malíkem, moravská za Petrem Fouskem. A nikdo neustoupil

Praha - Na jméně nového šéfa českého fotbalu se delegáti dnešní valné hromady Fotbalové asociace ČR neshodli. Ani Martin Malík, ředitel STES, tedy obchodní společnosti FAČR, ani Petr Fousek, bývalý generální sekretář asociace, nedokázali získat podporu dostatečně silnou na to, aby volby opanovali.

Česká komora se neshodla z moravskou. A dnes nebyl nikdo ochoten ustoupit. Třetí kaandidát, kterým byl Libor Duba, ředitel Ondrášovky, vypadl už v I. kole, kdy získal pouhé 3 hlasy, všechny v české komoře, z Moravanů ho nepodpořil nikdo.

Protože páteční volební pokus v hotelu Clarion v pražských Vysočanech nové fotbalové lídry nenašel, sejdou se delegáti znovu. A to na mimořádné valné hromadě, která musí být svolána nejpozději do konce tohoto roku. Poté, co dnes nevyšel pokus zvolit fotbalistům jejich nového předsedu, automaticky to podle předem známých úmluv znamenalo i skutečnost, že se dnes upustilo od plánovaných voleb dalších členů výkonného výboru FAČR, tedy jakési fotbalové vlády.

Zároveň bylo úpravou stanov FAČR ošetřeno, že fotbal v příštích měsících nezbourá totální bezvládí. A sice tak, že současnému výkonnému výboru byla prodloužena platnost jeho mandátu - a to právě do dne, ve kterém se fotbal pokusí vybrat své nové lídry znovu.

Jedním z paradoxních důsledků dnešních volebních čísel je skutečnost, že předsedou Fotbalové asociace ČR nadále zůstává Miroslav Pelta. Byť už od 3. května, kdy byl policií obviněn, že se měl podílet na manipulacích při rozdělování dotací pro sport. A vyšetřován je od té doby dokonce ve vazbě. Konkrétně nyní ve vazební nemocnici v Brně, kam byl po osmi dnech od zatčení převezen z Prahy kvůli nespecifikovaným zdravotním problémům.

