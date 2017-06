Měl jsem v plánu se stáhnout, řekl Berbr. Odpůrci ho prý zase nastartovali

před 22 minutami

Praha - Místopředseda Fotbalové asociace ČR Roman Berbr prohlásil, že měl v plánu se z vedení FAČR v blízké době stáhnout, pokud by byl dnes zvolen jeho kandidát na předsedu. Průběh předvolebního boje i sama valná hromada ho však znovu namotivovaly do další práce. Ačkoli volba nového vedení fotbalu skončila patem, sám se necítí jako poražený.

"Měl jsem v plánu se stáhnout a chtěl jsem si odpočinout, ale některé invektivy mě spíš nastartovaly. Kdyby byl zvolen některý předseda, tak bych oznámil zkrácený mandát," oznámil Berbr na tiskové konferenci krátce po valné hromadě, na které znovu kandidoval na místopředsedu, ovšem poté, co nebyl zvolen předseda, volba nepokračovala.

Přitom právě Berbrovo odstoupení z vedení FAČR bylo ve 3. kole podmínkou moravské komory, aby nechala zvolit Berbrova kandidáta na předsedu Martina Malíka. "Dozvěděl jsem se to teď. Ale slyšeli jste někdy z české strany, že by neměl kandidovat někdo za ligu či Moravu? Takový požadavek je pro českou stranu neakceptovatelný," naznačil Berbr, že se nehodlá nechat vydírat.

Ačkoli jeho kandidát Martin Malík neprošel a bude se muset volit znovu, nebere to jako porážku. "Nepovažuji to za porážku. Kluci z Moravy si zvolili Petra Fouska, my Martina Malíka, takový je život. Česká strana byla ale velmi silná, více než sto hlasů je famózní výsledek pro Martina Malíka. Z tohoto pohledu zatím jiného kandidáta hledat nebudeme. Bude záležet na Martinovi, jestli do toho půjde znovu, a také se rád sejdu s Ligovou fotbalovou asociací, abych jednal o jejich názoru," dodal Berbr.

Volby sice výsledek nepřinesly, ale to podle něj neznamená, že český fotbal nemá předsedu. "My předsedu máme," připomněl, že díky prodloužení mandátu současného výkonného výboru do nové volby zůstává předsedou Miroslav Pelta, který je momentálně ve vazbě kvůli obvinění z ovlivňování dotací z MŠMT.

A skutečně se podle něj může Pelta vrátit do vedení FAČR, pokud se dostane z vazby? "Já si po dnešku dokážu představit všechno," dodal Berbr.

Nyní se zaměří hlavně na to, aby FAČR vyřešila ekonomickou krizi ve chvíli, kdy dotace z MŠMT dostane až za měsíc. FAČR jednala o půjčce z UEFA, ta ale byla podmíněna zvolením nového předsedy.

"Směrem k UEFA je to velký problém. Ve čtvrtek jsme mluvili s jejím předsedou Aleksandrem Čeferinem a jeho požadavek zněl jasně - zvolit předsedu," sdělil Berbr. "Okresy a kraje rozhodně přežijí, fotbal se nezastaví. Jde ale o to, aby veškeré projekty pro děti mohly pokračovat. Pro nás jsou stěžejní akademie. Kdybychom je museli zavřít, bylo by to tristní," dodal.