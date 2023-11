Sparta v mistrovské sezoně vykázala ztrátu čtvrt miliardy korun

Fotbalová Sparta Praha zaznamenala v mistrovské sezoně 2022/23 ztrátu 254,6 milionu korun, o 152 milionů nižší než v předchozím ročníku. Klub to dnes oznámil na webu a uvedl, že ztráta neměla negativní dopad na provoz klubu a jeho sportovní či komerční aktivity. Výsledky hospodaření předloží vedení ke schválení valné hromadě, která se uskuteční v prosinci.

Hlavním důvodem ztráty je podle klubu neúčast v hlavní fázi některé ze soutěží UEFA. Sparta v úvodu minulé sezony odehrála pouze dvě utkání v 2. předkole Konferenční ligy, v němž vypadla s Vikingem Stavanger. V závěru ročníku se letenský tým s novým trenérem Brianem Priskem radoval po devíti letech z mistrovského titulu.

Sparta zaznamenala čistý zisk z přestupů 298,3 milionu korun, především díky lukrativním transferům Adama Hložka do Leverkusenu a Dávida Hancka do Feyenoordu Rotterdam.

"Přejeme si pracovat s hráči, kteří mají ty nejvyšší ambice a touhu rozvíjet svůj potenciál. Přesně to platilo o Adamovi a Dávidovi. Bohužel ani jeden z nich s námi už neoslavil zisk titulu, což bych jim moc přál. Protože součástí naší strategie je i to, aby hráči před případným odchodem do zahraničí nejdříve dosáhli úspěchů společně s námi," uvedl výkonný místopředseda představenstva František Čupr, jenž byl v minulé sezoně generálním ředitelem klubu. Tuto funkci nyní zastává Tomáš Křivda.

Náklady spojené s výdaji na hráče a realizační týmy v sezoně 2022/2023 činily 395,6 milionu korun. Obchodní příjmy klubu dosáhly hodnoty 262,191 milionu korun, příjmy za reklamu byly 124,842 milionu korun. Sparta měla v minulé sezoně nejvyšší návštěvnost na domácích zápasech za téměř 40 let a celkové příjmy ze vstupného vyčíslila na 68,6 milionu korun.

Náklady spojené se zajištěním provozu, tedy na organizaci utkání, soustředění či energie, dosáhly 290,2 milionu korun. Náklady na samotný provoz stadionu byly 45,8 milionu korun.

Za ročník 2021/22 zaznamenali Pražané ztrátu 407 milionů korun. V kladných číslech skončila Sparta od příchodu majitele Daniela Křetínského v roce 2004 jen třikrát - v sezonách 2004/05 (31,8 milionu) a 2016/17 (22,6 milionu) a 2018/19 (311,6 milionu).