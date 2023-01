Sparta poprvé v přípravě prohrála, Plzeň remizovala s Ferencvárosem

Sparta v druhém a závěrečném utkání na soustředění ve Španělsku podlehla Salcburku 1:2 a ve třetím duelu zimní přípravy utrpěla první porážku. Plzeň i v druhém utkání na soustředění remizovala. Úřadující mistr a lídr české ligy se po pátečním nerozhodném výsledku 1:1 s Heidenheimem dnes rozešel smírně i s maďarským šampionem Ferencvárosem Budapešť, tentokrát bez branek.

Rakouský šampion rozhodl dvěma góly v úvodu poločasů, za Pražany těsně před přestávkou skóroval Lukáš Haraslín.

Sparta na úvod soustředění překvapivě porazila bundesligový Stuttgart 2:0, dnes ale inkasovala hned v první minutě. Po 51 sekundách hry potrestal chybu v rozehrávce Pražanů Koita. Letenští pak trefili břevno a v nastavení první půle vyrovnali poté, co se po centru od Wiesnera prosadil Haraslín. Slovenský záložník navázal na gól z prvního duelu na kempu.

Po přestávce se poprvé po zranění dostal do hry sparťanský kapitán Ladislav Krejčí mladší. Pražanům nevyšel ani vstup do druhého dějství a ve 49. minutě poslal Salcburk znovu do vedení Adamu. Letenští pak rakouského suveréna posledních sezon místy přehrávali, ale z několika šancí už podruhé vyrovnat nedokázali.

Sparťany po návratu ze soustředění čeká v sobotu doma ještě generálka na jarní část sezony proti Norimberku.

Plzeň opět plichtila

V základní sestavě Plzně dostala šanci zimní posila útočník Durosinmi, v brance pak nastoupil Tvrdoň místo jedničky Staňka. Souboj mistrů svých zemí a aktuálních lídrů ligové tabulky byl vyrovnaný.

Za Viktorii se v první půli neprosadili Pilař, Kalvach ani ve dvou šancích Jirka, na opačné straně dvakrát dobře zasáhl Tvrdoň. Po přestávce zápas stále výrazněji ovlivňoval silný vítr a ani jeden ze soupeřů už si vyloženou příležitost nevypracoval.

Západočeši proti soupeři, který předloni v kvalifikaci Ligy mistrů vyřadil pražskou Slavii, udrželi neporazitelnost v zimní přípravě. Závěrečný duel na soustředění a zároveň generálka na jarní část sezony čeká Viktorii v pátek proti norskému Molde.

Příprava v Marbelle (Španělsko):

Sparta Praha - Salcburk 1:2 (1:1)

Branky: 45.+1 Haraslín - 1. Koita, 49. Adamu.

Sestava Sparty: Kovář - Vitík (60. Jankto), Panák (46. Vydra), Sörensen - Wiesner (60. Mejdr), Kairinen (60. Laci), Sadílek (46. Ladislav Krejčí II), Zelený (60. Goljan) - Mabil (60. Minčev), Čvančara (60. Kuchta), Haraslín. Trenér: Priske.

Příprava v Benidormu (Španělsko):

Viktoria Plzeň - Ferencváros Budapešť 0:0

Sestava Plzně: Tvrdoň - Havel (59. Pernica), Hejda, Kaša, Sýkora (46. Holík) - Ndiaye, Kalvach - Jirka (46. Mosquera), Květ (46. Chorý), Pilař (46. Kopic) - Durosinmi (59. Vlkanova). Trenér: Bílek.