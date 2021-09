Sparta chce stavět národní stadion za čtyři miliardy. Z FAČR prý přišla vlažná reakce

Fotbalová Sparta podle generálního ředitele Františka Čupra nabídla Fotbalové asociaci ČR (FAČR), že na místě stadionu Evžena Rošického v Praze na Strahově vybuduje národní stadion s minimální kapacitou 30.000 míst, na němž by vedle samotného klubu hrála i reprezentace.

Sparta také FAČR navrhla, že jí pomůže s úhradou závazků spojenými s Rošického stadionem, které má k České unii sportu (ČUS) a Českému atletickému svazu (ČAS). Výkonný výkon FAČR minulý čtvrtek rozhodl o tom, že částku splatí z vlastních zdrojů.

"Nabídli jsme FAČR podmínky financování, které byly v podstatě nejlepší, respektive s nejnižším úrokem ze všech zúčastněných nabídek. Nicméně FAČR se to rozhodl financovat z vlastních zdrojů. V tuto chvíli nevím, jak se situace bude vyvíjet," řekl Čupr.

"Byl jsem trochu překvapený, že reakce FAČR byla spíše vlažná. Pokud by za mnou někdo přišel a řekl mi, že mi postaví nový stadion za čtyři miliardy, asi bych měl poměrně velkou radost, což se nestalo. Doufám, že jednání budou pokračovat, protože stále mi to přijde jako smysluplný projekt jak pro český fotbal, tak i pro nás," uvedl Čupr.

O výstavbě nového stadionu na Strahově se klub bavil už s minulým vedením FAČR. "Vzhledem k tomu, že v České republice dlouho existovala poptávka po národním stadionu, která nicméně nikdy nebyla přijata ať už z vládních, nebo fotbalových struktur, a nikdy nedošlo k tomu, aby kdokoli tady chtěl postavit národní stadion, tak jsme se do toho vložili my jako Sparta. Řekli jsme, že i vzhledem k tomu, že na Strahově máme tréninkové prostory, umíme si představit, že bychom na Strahově postavili národní stadion s kapacitou 30.000 diváků plus. Toto téma bylo otevřeno," konstatoval Čupr.

Podle něj neexistuje šance, aby se infrastruktura současného stadionu Sparty na Letné významně zlepšila. "Hrát na novém stadionu by pro nás bylo řešením. Tuto nabídku jsme následně poslali i novému vedení FAČR. Vzhledem k tomu, že se objevila otázka vyplacení historických závazků, které má Fotbalová asociace vůči Českému aletickému svazu a České unii sportu, nabídli jsme financování," prohlásil Čupr, který ve funkci generálního ředitele klubu působí od září 2018.

"V žádném případě to nebylo podmíněno tak, že my vám dáme financování, abyste si vyřešili závazky, a vy nám musíte umožnit postavit národní stadion. Nabídka byla koncipována tak, že zde od nás máte na rok a čtvrt nabídku velice levného financování, abyste si zvládli vyřešit svoje dluhy, problémy a v horizontu tohoto období bychom se pobavili o tom, jestli bychom našli společnou řeč na téma výstavby národního stadionu," vysvětlil Čupr.

Stav Rošického stadionu považuje za velmi špatný. "Nedá se tam hrát žádné větší utkání. Hraje tam naše 'béčko'. Kapacitně je to maximum, které je stadion schopen zvládnout. Už dříve jsme vytvořili časový rozvrh, kde jsme prezentovali Fotbalové asociaci, že poskytne pozemky s právem výstavby fotbalového stadionu. Žádná jiná infrastruktura by se tam nestavěla. My jako Sparta bychom se zavázali k tomu, že zde postavíme národní stadion s kapacitou minimálně 30.000 diváků, což by bylo předmětem diskuze s FAČR," řekl Čupr.

"Stadion by byl využíván i pro domácí zápasy Sparty. Fotbalová asociace by měla povinnost zde hrát reprezentační zápasy. Příjmy z ticketingu, případě z dalších služeb, které by byly na stadionu poskytovány, by byly příjmy Sparty. Fotbalová asociace by samozřejmě měla všechna místa, skyboxy, VIP místa, která musí mít. Současně bychom ročně platili pravidelný nájem z těchto pozemků, jehož výše by byla předmětem diskuze," podotkl Čupr.

Situaci považoval za výhodnou pro obě strany. "Český fotbal by dostal národní stadion s velkou kapacitou, kde by se mohly hrát naše mezistátní utkání a kde by se teoreticky mohlo konat i finále Evropské ligy, případně Evropské konferenční ligy, protože s touto kapacitou by tato možnost byla. Měli bychom novou infrastrukturu, nový stadion pro naše zápasy. Současně by Fotbalová asociace ještě dostávala dostatečné příjmy z pronájmu," uvedl Čupr.

"Přišlo nám to jako atraktivní nabídka, protože u výstavby nového stadionu se bavíme o třech čtyřech miliardách korun. Není návratná investice. Nedokážu si představit, že by se čtyři miliardy korun vrátily. Důvod je pro nás jasný, fanouškům bychom nabídli kvalitní infrastrukturu na novém stadionu. Proto tato investice," konstatoval Čupr.