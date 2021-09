Švancara: Snad jedině Sparta dokáže Slavii zastavit, Pešek dal gól sezony

„Sparta snad je schopná Slavii v derby zastavit, pokud to vůbec jde. Když se jí to nepodaří, obávám se, že Slavia ligu zase suverénně prosviští,“ říká v ligovém komentáři pro Aktuálně.cz její bývalý útočník Petr Švancara.

Sparta dala ve Zlíně pět gólů, ale směrem k derby to vůbec nic neukazuje. Stejně jako výhra Slavie rovněž o tři góly nad Hradcem. Je určitě dobře, že těmto soupeřům dají hodně gólů, ale jsou to povinné body v lize, na derby to vliv nemá. Jestli hrát útočně, defenzivně, v jaké sestavě. Mnohem důležitější budou střetnutí v evropských soutěžích, ty mohou něco ukázat.

Musím však smeknout před gólem, jaký dal Jakub Pešek. Obrovská pochvala. Podle mého gól kola, ale i měsíce, třeba celého ročníku. Dloubnout brankáře z takové dálky, v takové situaci, to je prostě paráda. Na to, jaké má jméno, tedy příjmení, si počíná skvěle, vůbec to není žádný smolař, ale vynikající fotbalista. Tohle ale ať předvede proti Slavii.

V současném rozpoložení, se zkušeným trenérem Vrbou, je Sparta mužstvo, které může Slavii zastavit a její sérii bez porážky ukončit. Možná jediné. Alespoň tak na mě nyní působí. I když si říkám, jestli je to vůbec možné. Jestli totiž Slavie opět vyhraje, už to bude na pováženou, bojím se o naši soutěž, že slávisté, ač mají marodku, jí zase projedou bez konkurenta.

Trenér Jindřich Trpišovský si postěžoval, že jeho svěřenci proti Hradci nezvládli posledních dvacet minut, umožnili hostům skórovat a sebrali brankáři Mandousovi nulu. Z mého pohledu je to úplně jedno. Je to podobné, jako kdyby si vyčítal, že nenechal Kuchtu na hřišti, aby mohl vstřelit hattrick. Myslím si, že chtěl najít nějakou kaňku, aby nebylo všechno jenom průzračně bílé.

Přitom Hradec se mi líbil, i díky jeho přístupu, kdy nebyl na půdě obhájce úplně zalezlý, mě utkání bavilo. Kdyby měli hosté lepší finální zakončení, nebyli tolik zbrklí, mohli dát Slavii gól mnohem dříve. Takže si ho zasloužili, i když padl až v nastaveném čase a Mandousově naštvání plně rozumím.

Tabulku vede Viktoria Plzeň. Z osmi vítězství sedm bylo jenom o gól, svědčí to o silné psychice. Některé zápasy i otáčeli. Sice pořád máme v hlavě, že už to není takový válec jako před časem, ale Plzeň naznačuje, že by mohla i bojovat o titul. V duelu s Pardubicemi se oba báli o výsledek, nakonec rozhodla nádherná Hejdova trefa. Ale znovu bych ocenil, jak jsou Plzeňští koncentrovaní až do konce. Umějí se nachystat, nepanikaří, i když je zápas dlouho vyrovnaný. Příchod trenéra Bílka se potvrzuje jako dobrý tah.

Pro fanouška byl naprosto famózní zápas Mladé Boleslavi se Slováckem. Osm uznaných gólů, nahoru dolů, jako v 1. B třídě, co hraju já. Šance za šancí. Pro Boleslav ovšem šílenost, zápas blbec. Lapli však výborného soupeře, Slovácko podalo vynikající výkon, budou podle mého lepší než v uplynulé sezoně. Pět gólů venku, což je klubový rekord, to jen dokladuje.

Na druhé straně Boleslav na to, co koupila, kdo je vzadu, vepředu, uprostřed, se měla pohybovat mnohem výše, v první šestce. Především bych očekával vyšší kvalitu v obraně, dostat góly až do kuchyně, do prázdné branky, to je skoro ostuda. Naopak góly brazilského legionáře Ewertona byly nádhernou ukázkou jeho střeleckého umění, dvě obalovačky na zadní tyč, to byly doslova lahůdky.

V Teplicích je všechno špatně

O zápase Teplic s Olomoucí se ani bavit nechci. Nuda, katastrofa všech katastrof. Bolely z toho oči. Teplice nejen neumějí dát gól, ale nadřou se i na šance. Proti Olomouci jedna střela za devadesát minut, záložník Jukl z třiceti metrů po zemi! Kde jsou časy, kdy pálili jednu šanci za druhou, teď si nevytvoří nic. Zaplaťpánbůh, že nám do Zbrojovky pustily Jakuba Řezníčka, jenž jenom potřeboval oživit. Dozadu jsou schopní něco pokrýt, ale když to nepadne na druhé straně, tak to je deka.

Po utkání vedení odvolalo trenéra Radima Kučeru, ale tak to bývá. Mužstvo nemá výsledky, nehraje dobře, není se co divit. Změna může pomoct, takový Franta Straka je motivátor a budič směrem k záchraně. Ale pozoruju, že je tam snad všechno špatně. Nechodí diváci, nefandí se, atmosféra šílená. V minulé sezoně příšerné hřiště, pokud si dobře pamatuju. Hráči nejsou špatní, ale padají do zmaru, bude pro nového trenéra tvrdý ořech, aby je znovu nabudil.

V Ostravě se stále více prosazuje slovenský robustní útočník Ladislav Almási. Líbí se mi, ale dejme mu čas, aby předvedl ještě víc. Určitě je to zajímavý hráč. Stejně jako jeho krajan Lubomír Tupta v Liberci. Takhle kopnout přímák jen dokazuje, jakou má kopací techniku. A to se krásně trefil už minule v Boleslavi. Doufejme, že bude v tom pokračovat, mužstvo takového hráče potřebuje. Sehnat rychle nějakou posilu je těžké jako sviňa, zvláště když nejsou love.

Přiznejme si ale, že Liberec zvládl podještědské derby s obrovským štěstím. Ani pod trenérem Lubošem Kozlem se hra nijak razantně nezvedla, ale při boji o záchranu musíš být neskutečně trpělivý a hlavně makat. A také mít štěstí, a nejen trochu.