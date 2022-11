Španělský tisk: Plzeň se nikdy nevzdala, Chorý svlékl barcelonskou obranu

Spisovatelka a autorka blogu o vaření Julie Powellová zemřela, bylo jí 49 let. Její autobiografická kniha se stala předlohou pro film Julie a Julia z roku 2008, ve kterém hrála Meryl Streepová. O úmrtí Powellové v důsledku srdeční arytmie informoval The New York Times její manžel.

Powellová se na prahu třicítky rozhodla, že za jediný rok uvaří všech 524 receptů z klasické kuchařky Mastering The Art Of Frech Cooking (Umění francouzské kuchyně), kterou v roce 1961 napsala Julia Childová. O svých kuchařských pokusech v malém bytě tehdy začala psát blog, úspěšný příběh později vyšel knižně a stal se i předlohou pro film. Streepová za roli kuchařky Childové ve filmu získala Zlatý glóbus.

"Její psaní bylo tak svěží, energické - někdy až drsné! - a tak nádherně nevázané na žádnou tradici. Internet zdemokratizoval psaní o jídle a Julie byla prvním výrazným hlasem nové školy," napsala o Powellové v reakci na její úmrtí novinářka Amanda Hesserová, která o blogu psala už v roce 2003 na stránkách deníku The New York Times.