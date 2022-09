Španělé ukradli Portugalcům postup. Mezi elitu míří Srbové i Skotové

Fotbalisté Španělska se stali posledním účastníkem Final Four Ligy národů. V přímém souboji o první místo v "české" skupině A2 zvítězili v Portugalsku 1:0 gólem Álvara Moraty z 88. minuty. Svěřenci trenéra Luise Enriqueho po šesti kolech ovládli tabulku o bod před rivalem z Pyrenejského poloostrova.

Portugalci měli v Braze dlouho převahu, ale střely Joty a kapitána Ronalda zneškodnil gólman Simón, Bruno Fernandes zamířil do boční sítě. Španělé odolali domácímu tlaku a těsně před koncem z ojedinělé šance rozhodli. Střídající Nico Williams prodloužil míč hlavou na volného Moratu, jenž snadno zakončil do prázdné branky. Hráči "La Roja" ve Final Four doplnili Italy, Chorvaty a Nizozemce. Turnaj se uskuteční příští rok v červnu.

Do elitní divize A postoupily Srbsko a Skotsko. Srbové v přímém souboji ve skupině B4 vyhráli v Norsku 2:0 po gólech Vlahoviče a Aleksandara Mitroviče. Skotům stačila bezbranková remíza s Ukrajinou na závěr skupiny B1.

Švédsko remizovalo 1:1 se Slovinskem a sestoupilo do Ligy C. První branku vstřelil ve 28. minutě hostující Šeško. Seveřané, kteří pro udržení v "béčku" potřebovali zvítězit, krátce před pauzou vyrovnali gólem Forsberga, ale na obrat už nedosáhli.

Závěrečné 6. kolo fotbalové Ligy národů:

Skupina A2:

Portugalsko - Španělsko 0:1 (0:0)

Branka: 88. Morata.

Švýcarsko - Česko 2:1 (2:1)

Branky: 29. Freuler, 30. Embolo - 45. Schick.

Konečná tabulka:

1. Španělsko 6 3 2 1 8:5 11 2. Portugalsko 6 3 1 2 11:3 10 3. Švýcarsko 6 3 0 3 6:9 9 4. Česko 6 1 1 4 5:13 4

Skupina B1:

Irsko - Arménie 3:2 (1:0)

Branky: 18. Egan, 52. Obafemi, 90.+1 Brady z pen. - 71. Dašjan, 73. Spertsjan. ČK: 89. Hambardzumjan, 90. Dašjan (oba Arménie).

Ukrajina - Skotsko 0:0

Konečná tabulka:

1. Skotsko 6 4 1 1 11:5 13 2. Ukrajina 6 3 2 1 10:4 11 3. Irsko 6 2 1 3 8:7 7 4. Arménie 6 1 0 5 4:17 3

Skupina B2:

Albánie - Island 1:1 (1:0)

Branky: 35. Lenjani - 90.+7 Anderson. ČK: 11. A. Gunnarsson (Island).

Konečná tabulka:

1. Izrael 4 2 2 0 8:6 8 2. Island 4 0 4 0 6:6 4 3. Albánie 4 0 2 2 4:6 2

Skupina B4:

Norsko - Srbsko 0:2 (0:1)

Branky: 42. Vlahovič, 54. A. Mitrovič.

Švédsko - Slovinsko 1:1 (1:1)

Branky: 42. Forsberg - 28. Šeško.

Konečná tabulka:

1. Srbsko 6 4 1 1 13:5 13 2. Norsko 6 3 1 2 7:7 10 3. Slovinsko 6 1 3 2 6:10 6 4. Švédsko 6 1 1 4 7:11 4

Skupina C2:

Kosovo - Kypr 5:1 (2:0)

Branky: 52. a 84. Muriqi, 22. Muslija, 45.+1 Rrudhani, 47. Rashani - 41. Roberge.

Řecko - Severní Irsko 3:1 (1:1)

Branky: 14. Pelkas, 55. Masuras, 80. Mantalos - 18. Lavery.

Konečná tabulka: