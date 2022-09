Lvíčata si zahrají na Euru. Čechy v baráži proti Islandu spasil kouzelník Kovář

Česká fotbalová reprezentace do 21 let postoupila na mistrovství Evropy 2023. Výběr trenéra Jana Suchopárka v domácí odvetě baráže se štěstím uhrál remízu 0:0 s Islandem, která po předchozí výhře 2:1 stačila na úspěch. Hrdinou byl brankář Matěj Kovář.

"Lvíčata" se kvalifikovala na druhý evropský šampionát za sebou a celkově devátý v samostatné historii.

První poločas nabídl jedinou vážnější příležitost. V 21. minutě nacentroval Gabriel do vápna na Sejka, jehož pohotová rána skončila vedle. Hosté gólmana Kováře za celé úvodní dějství vůbec neohrozili.

Poprvé se tak stalo až v 56. minutě, kdy Baldurssonovu střelu z hranice vápna vyrazil Kovář nad. Vzápětí Thorhallsson zpoza šestnáctky těsně minul. Na opačné straně Červův dalekonosný pokus vytáhl brankář Valdimarsson.

Poté dal o sobě znovu vědět soupeř, jenže Óskarsson zblízka hlavičkoval nad a Thordarsonovu střelu z otočky vyrazil Kovář. V 83. minutě si Valdimarsson poradil s Červovou dělovku po rohovém kopu.

V úvodní minutě nastavení předvedl zákrok zápasu Kovář, který reflexivně zastavil Fridrikssonovu střelu zblízka z voleje. Ten samý hráč Islandu byl poté v páté minutě nastavení vyloučen za úder loktem.

Na závěrečný turnaj postoupilo přímo devět vítězů skupin, s nimi Švýcarsko jako nejlepší celek z druhých míst a automaticky měly účast jistou pořadatelské země Gruzie a Rumunsko. Zbylí čtyři účastníci jsou z baráže. Složení skupin závěrečného turnaje určí los v Bukurešti 18. října.

Odveta play off kvalifikace o postup na mistrovství Evropy fotbalistů do 21 let v Českých Budějovicích:

Česko - Island 0:0

Rozhodčí: Krogh - Rasmussen, Dahl (všichni Dán.). ŽK: Kozák, Sejk, Valenta, Souček, Žambůrek, Hranáč - Thorhallsson, Bjarkason. ČK: 90.+5 Fridriksson (Island). Diváci: 5721. První zápas: 2:1, postoupilo Česko.

ČR: Kovář - Gabriel, Vitík, Hranáč, Jurásek - Žambůrek, Červ - Kozák (58. Daněk), Valenta (90. Souček), Ševčík (58. Kaloč) - Sejk (74. Fila). Trenér: Suchopárek.

Island: Valdimarsson - Ómarsson (72. Bjarkason), Ólafsson, Thorkelsson, Fridriksson - Baldursson, Thordarson (80. Ulfarsson), K. Hlynsson - Óskarsson, Willumsson (90. Mikaelsson), Thorhallsson (72. Tómasson). Trenér: Jónasson.