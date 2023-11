Slováci jsou v euforii, počítají miliony a řeší Hamšíka. Šokoval je sparťan Haraslín

To, co možná čeká české fotbalisty dnes večer po utkání v Polsku, už mají za sebou. Slováci prožívají euforii z postupu na mistrovství Evropy a oslavují své hrdiny: trenéra Francesca Calzonu a sparťanského křídelníka Lukáše Haraslína, který v klíčovém utkání s Islandem předvedl unikátní show.

65 minut, dva góly, jedna asistence, dvě vytvořené gólové šance. Plus pět klíčových přihrávek a osm z dvanácti vyhraných soubojů. To jsou statistiky Lukáše Haraslína v utkání proti Islandu (4:2). Především zásluhou sparťanského křídla Slováci otočili klíčový zápas a udělali poslední krok do Německa.

A Haraslín se stal hlavní tváří úspěšné kvalifikace.

Na setkání s novináři přišel bez kopaček, jen v ponožkách. Byl to ale jeho výkon, který zaskočil nejen fotbalové odborníky. "Během rozcvičky jsem měl tři střely a třikrát jsem netrefil. Říkal jsem si, že to nebudu řešit. A vidíte, jak to dopadlo," citoval sedmadvacetiletého fotbalistu portál SME.sk.

V hodnocení serveru Sofascore obdržel známku 9.8, k dokonalosti mu tedy chyběly pouhé dvě desetiny. "Lukáš je velmi kvalitní hráč. Možná ani on sám si neuvědomuje, jak dobrý je," popsal svého svěřence trenér Francesco Calzona v rozhovoru pro deník Šport.

Jestliže je Haraslín hrdinou na trávníku, italského kouče Slováci oslavují jako překvapivě úspěšného stratéga. Pětapadesátiletý muž usedl na lavičku loni v létě, aniž by kdykoli předtím působil jako hlavní trenér.

Mnozí pochybovali, že bývalý asistent v Neapoli, Perugii nebo Empoli je tím, kdo pomůže ustálit turbulentní trend u národního týmu. Vždyť za posledních pět let šlo už o šestou změnu u slovenské reprezentace, přičemž nejdéle u týmu vydržel český trenér Pavel Hapal (říjen 2018 - říjen 2020).

"S kritikou mojí osoby se dokážu vypořádat. Když na mě někdo útočí, dává mi to ještě větší sílu. Teď jsem spokojený a věřím, že někteří lidé budou dál pokračovat ve svých útocích, protože to mě činí silnějším," svěřil se na tiskové konferenci.

Že slovenský svaz při volbě trenéra zamířili správným směrem, dokazují i nedávné spekulace v italském tisku, podle nichž měl být Calzona favoritem na post hlavního kouče Neapole. Slavný klub sice nakonec převzal Walter Mazzari, ale Calzoneho jméno se rázem začíná skloňovat v elitní společnosti.

A Slováci díky jeho angažmá mohou už teď vyhlížet soupeře pro základní skupinu šampionátu. Vzhledem ke druhému místu v kvalifikační skupině budou losováni ze druhého nebo třetího koše. Mohou tedy opět narazit na Portugalce, případně na domácí Němce.

Jen za postup si každopádně připsali přibližně deset milionů eur od UEFA, další atraktivní bonusy mohou získat díky výsledkům na hlavním turnaji. Vítězství ve skupině rovná se dalších 1,5 milionu, za remízu je polovina částky. Postup do osmifinále je honorován dvěma miliony eur a další peníze přitečou z reklamních práv a sponzorských smluv.

Součástí týmu v Německu pak pravděpodobně bude i Marek Hamšík. Přestože slavný záložník v červnu uzavřel svou hráčskou kariéru, na šampionát by mohl cestovat jako člen realizačního týmu. Nyní vede svoji akademii v Banské Bystrici a zároveň figuruje jako manažer slovenské reprezentace.