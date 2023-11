Hložek nehraje: Není to pro mě ideální, ale snažím se chovat profesionálně

Podle ofenzivního univerzála Adama Hložka bude v pátečním utkání kvalifikace mistrovství Evropy v Polsku jedním z klíčů k úspěchu to, aby čeští fotbalisté dokázali uhlídat největší soupeřovu hvězdu Roberta Lewandowského.

Pětatřicetiletého kanonýra Barcelony stále považuje za jednoho z nejlepších útočníků na světě. Hložek zároveň ve videorozhovoru pro média od FAČR připustil, že se pere s aktuálním menším vytížením v Leverkusenu. Jednadvacetiletý útočník se nicméně snaží chovat profesionálně, aby dostával šanci aspoň v pohárech.

Lewandowski Polákům v říjnu kvůli zranění scházel, na listopadový program se ale do reprezentace vrátil. Hvězdný kanonýr dal za 144 zápasů za národní tým 81 branek a je suverénně nejlepším střelcem své země.

"Vnímám ho jako jednoho z nejlepších útočníků na světě. Myslím, že to prokazuje každým rokem, kdy vždy střílí 20 a více gólů. Pro nás bude hrozně důležité se na tohohle hráče připravit a zabránit mu v tom, aby ty góly vstřelil," uvedl Hložek před podvečerním odletem národního mužstva do Varšavy.

Český tým před závěrečnými zápasy kvalifikační skupiny drží postupové druhé místo za vedoucí Albánií a účast na šampionátu v příštím roce v Německu si může definitivně zajistit už v pátek. Potřebuje ale zvítězit ve Varšavě a zároveň doufat, že Moldavsko doma ve stejný den neporazí Albánce. Bez ohledu na zbylé výsledky by Česko poslala na závěrečný turnaj výhra v posledním duelu skupiny doma s Moldavskem.

"Do Polska si určitě jedeme pro tři body. Víme, jak jsou karty rozehrané. Teď nás čekají dvě důležitá utkání, kterými to můžeme zakončit a udělat poslední krok na Euro," prohlásil Hložek.

V prvním vzájemném duelu ve skupině Češi v březnu na úvod skupiny doma porazili Polsko 3:1 poté, co už ve třetí minutě vedli 2:0. "Určitě se z toho zápasu dá něco vzít. Víme, že je to skvělý tým, výborní hráči ze skvělých klubů. Taky víme, že změnili trenéra. Taktika z jejich strany možná bude jiná, možná se na nás budou připravovat jinak. To je na našem realizačním týmu, aby nás na to připravili. A pak je to na nás, na hráčích, abychom podali nejlepší výkon," uvedl Hložek.

V úvodu sezony se pere s nižším vytížením v klubu. V dosavadních 11 kolech německé ligy nenastoupil za Leverkusen, neporaženého lídra tabulky, ani jednou v základní sestavě. Šanci od začátku dostal pouze v domácím poháru a Evropské lize.

"Jsme 17 (soutěžních) zápasů neporaženi, daří se nám. Vím, že minutáž pro mě není ideální. Je to pro mě v tomhle těžké. Bohužel nemohu nic říct, protože se vyhrává a výsledky přicházejí," uvedl Hložek. "Samozřejmě se snažím chovat profesionálně a pracovat na tréninku, abych dostával minutáž aspoň třeba v těch pohárech," dodal bývalý hráč pražské Sparty.