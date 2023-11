Poláci mají z Čechů strach. Orlice je hráčům ukradená, je to směšné, hřímá legenda

Přestože výkony i výsledky českých fotbalistů v kvalifikaci o Euro 2024 mají k ideálu daleko, jejich dnešní soupeř Polsko je na tom ještě hůř. I kdyby Češi ve Varšavě prohráli, stále by měli přímý postup do Německa ve svých rukách. To Poláci potřebují nutně zvítězit, už jen proto, aby utišili silnou vlnu kritiky.

Ačkoli Poláci před rokem na mistrovství světa svou hrou neoslnili, přece jen prošli v Kataru mezi nejlepší šestnáctku a před startem evropského kvalifikačního cyklu měli být jasným favoritem skupiny E. Nicméně vstoupili do něj těžkou porážkou 1:3 na Letné a od té doby porazili jen jednou Albánii a dvakrát Faerské ostrovy. Proto potřebují ve svém posledním vystoupení v rámci skupiny doma proti Čechům nutně uspět a pak spoléhat na jejich zaváhání proti Moldavsku. Mnohem pravděpodobnější je, že o mistrovství Evropy zabojují až v březnu v play off pro nejlepší nekvalifikované týmy z Ligy národů. Už to je pro Poláky ostuda. "Vypadá to mizerně," zhodnotil situaci v rozhovoru pro web TVP Sport někdejší reprezentant Grzegorz Lato, dvojnásobný bronzový medailista z MS 1974 a 1982 a nejlepší střelec prvního z těchto šampionátů. Byť jezdí polští hráči na reprezentační srazy z naprosto špičkových klubů jako Barcelona, Arsenal, Juventus nebo Neapol, jejich souhra v národním mužstvu žalostně skřípe. V září byl odvolán portugalský trenér Fernando Santos a na jeho pozici se od polské jednadvacítky přesunul Michal Probierz. Začal výhrou na Faerských ostrovech, jenže po domácí remíze s Moldavany se Poláci uvrtali zpět do zoufalé situace. "Když jsem byl v reprezentaci já, orlice na hrudi pro nás něco znamenala. Teď mám pocit, že hráči jezdí do reprezentace jen proto, aby si zahráli a zase se vrátili do klubu," postěžoval si Lato. "Občas vidím, jak někteří členové týmu vystupují z autobusu se sluchátky a míjejí děti čekající na autogram. Vypadá to směšně," pokračoval. Vadí mu i to, že Poláci už v průběhu kvalifikace lakovali situaci narůžovo. "Když vidím, co někteří hráči říkají nebo jak o nich mluví někteří novináři a experti, musím si někdy držet pusu, abych nevyprskl smíchy," vylíčil. Líbí se mu alespoň angažování Probierze, který v reprezentaci rozjel proces střídání generací, ovšem před zápasem s Čechy Lato velkým optimistou není. "Češi nám nesedí," zmínil. Češi proti Polsku zvítězili v posledních třech soutěžních zápasech - v březnu na Letné, na Euru 2012 právě v Polsku, když se rozhodovalo o postupu a nepostupu ze skupiny, a také v kvalifikaci před MS 2010. Související Podvodník? Ne, génius. Brankář si nechal dát gól, projevil výtečnou znalost pravidel "Zápasu proti Čechům se extrémně bojím," řekl dokonce bývalý obránce národního týmu Michal Kozminski v rozhovoru pro Przeglad Sportowy. I když se do reprezentace po zranění vrátil Robert Lewandowski, polský rekordman v počtu startů (144) i vstřelených gólů (81), Kozminskému se nelíbí opomenutí útočníka Arkadiusze Milika z Juventusu. "Polsko není Brazílie, Argentina ani Francie. Nemůžeme si dovolit nechat doma hráče Juventusu. Navíc když Lewandowski nehraje dobře a Kamil Swiderski vůbec," komentoval Kozminski. "Budeme muset útočit a riskovat, ale jsme slabí v defenzivě. Týmově i individuálně. Proto mám obavy, jak zápas dopadne," doplnil ještě. Že Polákům fotbalová veřejnost před duelem se sousedy příliš nevěří, to v rozhovoru s ČTK potvrdil i český záložník Tomáš Přikryl, jenž působí v polské Wartě Poznaň. "Berou nás s respektem. Když se bavím s klukama nebo lidmi ve svém okolí, tak říkají, že to bude jednoznačně pro Česko. Poláci jsou ale hrdý národ. Nejsou rezignovaní, nebudou to chtít vypustit a jen tak nám to darovat," podotkl Přikryl. Zápas na Národním stadionu ve Varšavě pro necelých 60 tisíc diváků začíná ve 20:45 a sledovat ho můžete i na Aktuálně.cz prostřednictvím textového online přenosu.

