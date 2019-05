Na trénincích se hádáme, i když jde o čokoládu, prozrazují slávisté recept na úspěch

před 40 minutami

Fotbalisté Slavie v neděli vybojovali ligový titul, ale příliš jej oslavovat nemohli. Soustředili se na finále poháru s Baníkem. Také v něm ve středu uspěli a po 77 letech mají double. Jenže ani teď nepropuknou oslavy naplno, v neděli je čeká ve Fortuna:Lize další derby a sešívaní chtějí zvítězit.

Pivo cestou do Prahy, týmová večeře a v jednu do postele. Slávistické oslavy mistrovského titulu byly velmi střídmé.

"Jsme rozumní, profíci. Všichni jsme to ukočírovali. Dali jsme si pár piv ve vlaku, měli jsme to dovolené. Dneska si dáme znovu, ale budeme se soustředit na neděli a bude nás čekat odpočinek," řekl záložník Tomáš Souček, který ve středečním finále vstřelil z penalty vítězný gól.

Jeho slova potvrdil i asistent trenéra Jaroslav Köstl, který s hlavním koučem Jindřichem Trpišovským začal spolupracovat během působení na Žižkově a od té doby s ním byl v Liberci i nyní ve Slavii.

"Překvapilo mě, že kluci sami pochopili, co je důležité, a finálovým zápasem se zařadili mezi slávistické legendy. Nějaká sklenka ve vlaku padla, ale kluci to zvládli a po večeři šli po jedné hodině ráno domů," přiblížil slávistické oslavy Köstl.

Tým chválil nejen za přístup k pohárovému utkání, ale za celou sezonu. "To odhodlání a semknutí v kabině je velké. Všichni šli za společným cílem, chtěli jsme double od začátku sezony. Řekli jsme si to interně v kabině. Ke konci kluci jeli hodně na morál, ale zvládli to," usmíval se.

Souhlasil i Souček. "Celý tým si zaslouží obdiv. Tuto sezonu jsme dokázali něco fantastického a doufám, že se to zapíše do dějin," řekl.

Köstl vysekl i poklonu předchozím trenérům Slavie Jaroslavu Šilhavému a Dušanovi Uhrinovi mladšímu. Právě od Šilhavého převzali Trpišovský a spol. před rokem a půl trenérskou lavičku v Edenu.

"Odvedli jsme hodně práce, ale není to zásluha jen nás. Předchozí trenéři Jarda Šilhavý i pan Uhrin přivedli důležité hráče, kteří jsou osou Slavie," připomněl Köstl, který už vyhlíží další ročník. Aby byl hodnocen jako úspěšnější než ten současný, bude muset Slavia ještě vylepšit svůj výsledek na evropské scéně. Doma může jedině obhájit, lepšího výsledku už dosáhnout nelze.

Cílem je pro Vršovické postoupit do základní skupiny Ligy mistrů. Köstl se neobává, že by týmu měla chybět v příští sezoně motivace.

"Vůbec nebude těžké nasadit stejné tempo, jako máme nyní. Hráči jsou pořád hladoví, vybíráme je i charakterově. Kdybych vás pozval na trénink, tak se to tam kolikrát hádá, až je to neuvěřitelné. Jsou to vítězné typy. I když se hraje o čokoládu, všichni chtějí vyhrát," pochvaloval si.

Realizační tým Slavie už má také vytipované posily pro další přestupové období, konkrétnější Köstl nebyl. Ve hře je navíc stále udržení Tomáše Součka. Jeho odchod se tak může minimálně o půl roku prodloužit. Od vedení sešívaných měl obdržet návrh nové smlouvy.

"Bojovat o Ligu mistrů je to nejvíc. Jít do ní se Slavií je nejvíc, ale ještě nevím, co bude další sezonu," krčil rameny Souček. "Sezona je pro mě osobně i týmově sen. Vždycky to jde zlepšit, ale já si to užívám. Chci být skromný. Na tuto sezonu nikdy nezapomenu," popisoval své pocity.