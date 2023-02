Škriniar se po Interu jmenovat nebude. Jeho odchod má k romantice daleko, štve Italy

Slovenská fotbalová hvězda Milan Škriniar dohraje sezonu v Interu Milán, přestože o víkendu podepsal smlouvu s francouzským velkoklubem Paris Saint Germain. Do Francie odejde až v létě, a to jako volný hráč. "Jednání s ním má do fotbalové romantiky daleko," připustil sportovní ředitel italského klubu Giuseppe Marotta.

Před čtyřmi lety uzavřel slovenský stoper sázku s italským novinářem Matteem Barzaghim. Pokud s nerazzurri vyhraje Ligu mistrů, úředně si nechá změnit jméno na Milan Inter Škriniar.

Nyní je jasné, že sedmadvacetiletý obránce na matriku muset nebude. O víkendu totiž podepsal smlouvu s francouzským klubem Paris Saint Germain, a byť ještě jaro odkope v Miláně, v létě se postěhuje do Francie jako volný hráč.

Což se samozřejmě nelíbí v italském klubu, který chtěl svou hvězdu alespoň zpeněžit. Jednání sice v posledních dnech probíhala, ale bez výsledku.

Podle respektovaného žurnalisty Fabrizia Romana žádal Milán za okamžitý přestup dvacet milionů eur, tedy asi 476 milionů korun. Francouzská strana byla ovšem ochotna vyplatit maximálně polovinu.

"Je to něco, co musíme akceptovat, co má ovšem daleko do fotbalové romantiky či vášně. Nelíbí se to nám, nelíbí se to našim fanouškům, ale fotbalisté jsou holt profesionály," prohlásil Marotta pro SportMediaset.

Škriniar toužil odejít z Itálie už v zimě. Dokonce byl ochoten udělal ústupek a kývnout na to, že přijde o část podpisového bonusu.

"To by byla cena za to, aby následující čtyři měsíce prožil v klidu a měl šanci vyhrát s PSG Ligu mistrů. A hlavně by se vyhnul bučení diváků a zároveň by finančně trochu pomohl Interu," řekl Andrea Ramazzotti, expert na Inter Milán.

V úterý však jednání o okamžitém transferu ztroskotala. Škriniar tak bude na jaře odcházet z Interu, ve kterém strávil téměř šest let, přesně tak, jak nechtěl.