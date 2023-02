Heroický výkon. Coufal řádil v Newcastlu, uchvátil i své nejzarytější kritiky

Tohle byl konečně starý dobrý West Ham. Slova kapitána Declana Rice po remíze na hřišti favorizovaného Newcastlu lze snadno aplikovat i na výkon českého reprezentačního obránce: Tohle byl starý dobrý Vladimír Coufal. Po přílivových vlnách kritiky si třicetiletý bek po delší době užívá chválu fanoušků i médií.

"Bude to strašně těžký zápas. Musíme udělat všechno možné i nemožné, abychom měli šanci v St. James' Parku bodovat," prohlašoval Vladimír Coufal před utkáním na hřišti Newcastlu. Jak řekl, tak udělal.

Šel příkladem, byl vidět v defenzivě i ofenzivě, bojoval jako lev a do značné míry neutralizoval ultimátní hrozbu: k ničemu nepustil jednoho z nejrychlejších a nejšikovnějších křídelníků Premier League, Allana Saint-Maximina.

Za působivý výkon na pozici pravého wing-backa v systému na tři stopery sklízí Coufal na Britských ostrovech nemalé množství hřejivých pochval.

Na analytickém serveru WhoScored.com si vysloužil známku 7.2. Přes hodnotu 7 se přitom dostali jen dva další hráči West Hamu, střelec jediné branky Lucas Paquetá a levý bek Emerson Palmieri.

Magazín Football.London rovněž zařadil Coufala mezi nejlepší Kladiváře sobotního podvečera, který skončil remízou 1:1.

"Se Saint-Maximinem si poradil skvěle, na pravé straně vyhrával spoustu soubojů a hrozil i před brankou soupeře, některé jeho centry byly opravdu nebezpečné," chválil web a zmínil rovněž klíčový blok, který Coufal předvedl na začátku druhé půli proti voleji francouzského fotbalisty.

Vladimír Coufal byl teď ve vlastním pokutovém území důležitým hráčem 🇨🇿. #NEWWHU pic.twitter.com/8LNTz72471 — CANAL+ Sport CZ/SK (@CANALSportCZ) February 4, 2023

Vysokou známku 7 udělil Coufalovi i klubový blog Claret and Hugh. I tamní hodnocení se českému reprezentantovi muselo číst dobře.

"Bránil s houževnatostí a koncentrací. Byl jedním z mála hráčů, kteří se pod brzkým náporem Newcastlu nesložili," zmínil autor pekelný úvod, v němž Lukasz Fabianski v prvních třech minutách dvakrát lovil míč ze sítě. První trefa Joe Willocka neplatila, míč už byl za čárou. Hned poté ale pláchl mezi stopery Callum Wilson a nedal polskému brankáři šanci.

West Ham ale kritickou situaci ustál, dostal se poměrně rychle zpět do hry. Ještě v první půli vyrovnal Paquetá a těsně před pauzou mohl skóre otočit jeden z marockých hrdinů loňského MS. Výtečně hrající Najef Aguerd si naskočil na parádní centr Coufala z přímého kopu, ale přestřelil.

Ano, český fotbalista měl dokonce na starost i zahrávání některých standardních situací a při exekuci si rozhodně nevedl špatně.

Na sítích se dokonce znovu objevilo dávné srovnání s legendárním brazilským krajním bekem Cafúem:

Do jeho velebení se pustily i Hammers News, které v uplynulých měsících patřily k nejzarytějším kritikům nejen Coufala, ale i Tomáše Součka, který si na Newcastlu zahrál jen posledních dvacet minut.

"Coufal vyslal neuvěřitelně silný vzkaz," žasly Hammers News v titulku. Čech podle nich hrál na cestě za nesmírně důležitým bodem v týmu klíčovou roli.

"Byl naprosto senzační, vypadal zase jako dřív. Působivý výkon," pokračoval nadšeně fanouškovský portál.

"Obvykle nebezpečného Saint-Maximina bránil brilantně a za celý zápas mu nedovolil skoro nic," vyzdvihl list jeho defenzivní práci.

Coufal zaznamenal v utkání hned dvanáct důležitých obranných zákroků, když sečteme souboje, vypíchnutí míče, bloky či odkopy z nebezpečného prostoru.

"Byli jsme jeho tvrdými kritiky a stojíme si zatím, že kritika to byla férová. Za poslední rok se ošklivě propadl a stal se svým vlastním stínem. Dokonce nebylo jasné, jestli je vůbec dost dobrý na to, aby hrál Premier League. Poslední výkony ale naznačují, že se vrací zpět do své nejlepší formy," napsaly Hammers News.

Sám Coufal v pozápasovém rozhovoru nechtěl své představení příliš hodnotit, přestože ho sám zpovídající redaktor ubezpečoval, že v utkání na Newcastlu byl skutečně skvělý.

"To bych nikdy neřekl. Prostě se jen snažím udělat to nejlepší pro svůj tým. Pro týmový úspěch bych udělal cokoli, to je moje hra a to je všechno," uvedl skromně.

Statečný výkon West Hamu na půdě čtvrtého týmu ligové tabulky může znamenat obrat v zatím tragické sezoně. Hammers sice bodovali, nadále jsou ale vážně namočeni do sestupových bojů.

Od propasti znamenající loučení s Premier League je dělí jediný bod, nyní je navíc čekají dvě náročná londýnská derby proti Chelsea a Tottenhamu.