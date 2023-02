Orbánova vláda je pro fotbal výhra. Maďaři mají lepší zázemí než Češi, hlásí Stronati

Před rokem a půl si v Baníku vymodlil zahraniční angažmá, aby vydělával víc a zajistil rodinu. Fotbalový obránce a český reprezentant Patrizio Stronati tak oblékl dres maďarského týmu Puskás Académia a po necelých dvou úspěšných sezonách se upsal klubu na další dva roky. V rozhovoru pro deník Aktuálně.cz prozradil, co ho v Maďarsku tak baví a jak je na tom tamní soutěž v porovnání s Českem.

V Maďarsku jste před pár dny prodloužil smlouvu až do roku 2025, byla to formalita, nebo jste musel licitovat?

Byla to formalita. Když jsem přicházel, měl jsem tu smlouvu na dva roky s roční opcí. Měli jsme to nastavené tak, že mi teď zbývalo odehrát jen pár zápasů a smlouva by se automaticky prodloužila. Já jsem ale klub poprosil, jestli bychom k tomu nemohli přidat ještě jeden rok navíc, že jsem tu vážně spokojený a oni bez problémů souhlasili. Stačilo jen vyladit podmínky.

Proč vám tak učarovalo právě angažmá v maďarské lize?

Jsou tu výborné podmínky, skvělé vedení, cítím se tu dobře a fotbalově mi to hodně dává. Pak hrálo roli i to, že mám střídavou péči o syna, partnerka často cestuje do Ostravy a kdyby se něco stalo, sednu do auta a jsem tam za nějaké čtyři hodiny.

Co si budeme povídat, většina českých fotbalistů asi nesní o tom, že si jednou zahraje maďarskou ligu. Měl jste zprvu předsudky i vy?

Na začátku jsem vůbec nevěděl, do čeho jdu. Maďarskou ligu jsem popravdě nikdy nesledoval. O zemi se vypráví všelicos, ale já žiju v Budapešti a všechno je tu v pohodě.

Zkuste porovnat fotbalovou úroveň s českou ligou.

Fotbalově mě to hodně překvapilo. Jsou tu kvalitní hráči, liga má dobrou úroveň a myslím, že tu mám větší šanci zahrát si poháry, než bych býval měl v Baníku. Teď se nám to tedy podvakrát nepovedlo, ale věřím, že příští rok už si nějakou skupinu zahrajeme.

Takže je maďarská soutěž lepší než Fortuna:Liga?

Je tu víc hráčů, kteří jsou tu na tom individuálně lépe, co dokážou rozhodnout zápas a jsou kvalitnější. Ale co se týče týmovosti, pracovitosti a taktiky, jsou zase trochu pozadu než celky v české lize.

Dobře, zeptám se jinak. Porazil by váš klub Puskás Académia ostravský Baník?

Řekl bych, že teď máme opravdu kádr lepší, že bychom Baník porazili, ale ve fotbale je to ošidné. Často rozhoduje momentální forma a papírové předpoklady se smazávají. Netroufám si odhadovat.

Google o vašem klubu prozrazuje opravdu nevšední informaci. Stadion má víc sedaček, než je počet obyvatel v obci, ve které stojí. Jak to tam vypadá?

Stadion je opravdu na vesnici, asi třicet kilometrů od Budapešti. Obec má nějaké dva tisíce obyvatel. Stadion zvenku vypadá, že je pro třicet tisíc lidí, ale ve skutečnosti je pro asi čtyři tisícovky. Pro takové menší kluby to ale stačí, je to tu běžné. Podmínky jsou skvělé, všechno, co si fotbalista může přát.

V čem jsou ty podmínky tak skvělé?

Je tu několik tréninkových hřišť, kryokomora, všechny vymoženosti medicíny, skvělá strava, spousta ochotných lidí, kteří jsou nám vždy k ruce. Všechno je na vysoké úrovni.

Klub předchází pověst, že si u vás hlídá i to, abyste nedostávali v tréninku zbytečně naloženo, že?

Ano, odebírají nám pravidelně krev. Řeší se to hlavně před sezonou, kdy máme náročné tréninkové jednotky a oni rozborem zjistí, jaké látky se nám vyplavují do těla. Podle těch hodnot poznají, jestli jsme už přetížení, nebo naše tělo ještě má nějakou kapacitu. Klub se takhle snaží předejít vážnějším zraněním.

Vy jste při odchodu z Baníku říkal, že odcházíte hlavně proto, abyste do budoucna zajistil rodinu. To je maďarská liga po finanční stránce natolik jinde než kluby jako Baník?

Když nebudeme počítat Spartu a Slavii, které jsou v tomhle v rámci České republiky trochu odskočené, tak minimálně polovina klubů maďarské ligy je schopná nabídnou lepší podmínky než české kluby. Když vyjedete na hřiště ostatních týmů, přivítá vás stadion třeba i malinký jako v Karviné, ale zázemí je tam skvělé. Peněz se tu dává do fotbalu velká spousta, vedle házené je to pro Maďary sport číslo jedna a je to vidět.

Orbánova vláda přitom v Evropě nemá zrovna nejlepší pověst. Fotbalisté tedy jeho politiku vítají?

Nedávno byly v Maďarsku volby, které pan Orbán vyhrál a myslím, že ve fotbale mu drželi palce asi úplně všichni. Jeho vláda je pro fotbal výhra, dává a dával mu v minulosti hodně. Je to základ toho, co se tu ve fotbale vybudovalo.

Peníze ale nejsou všechno, jak je to třeba s fotbalovou atmosférou na tribunách?

Na takové ty tradiční kluby Ferencváros, Újpest nebo Debrecin lidi chodí, mají nějakou fanouškovskou základnu. My ji moc nemáme. Když to shrnu, v Česku na fotbale bývá daleko lepší atmosféra a s Baníkem se to snad ani srovnat nedá. To je podle mě klub s nejlepšími fanoušky nejen v Česku, ale patří v tomhle i do top 10 v Evropě.

A historickou řevnivost mezi Maďary a Slováky tam vnímáte?

Když minulý rok v létě hrál Ferencváros se Slovanem Bratislava v pohárech, tak se to řešilo, připomínalo se to jejich dávné vyostřené derby. Byly toho plné noviny i sociální sítě. Ale jinak, že by spolu nekamarádili Maďaři se Slováky třeba v kabině, to vůbec, nikdo to tu neřeší.

Měl byste tu strávit minimálně další dva roky, učíte se maďarsky?

Maďarštinu nepotřebuju. V kabině se s klukama bavíme anglicky, většina z nich umí dobře. Když trenéři dělají přípravu na zápas, tak sice mluví maďarsky, ale hned je vedle analytik, který to okamžitě překládá do angličtiny. Jazyková bariéra tu vůbec neexistuje. Stejně tak ve městě, ať u doktora nebo v restauraci, všichni anglicky umí a domluvíme se. Bydlím na kraji Budapešti. Za dvě minuty jsem na dálnici a za dvacet minut na stadionu. Žije se mi tu super. Je to město jako Praha nebo Vídeň, zázemí skvělé, vůbec si nemám nač stěžovat.

Stíháte sledovat, jak si v lize vede Baník?

Snažím se. Když nevidím zápas, alespoň si pustím nějaký sestřih. Teďka je to pro Baník taková nemastná neslaná sezona. Je ve středu tabulky, stačí dvakrát vyhrát a je v první šestce, ale i dvakrát prohrát a hraje o záchranu. Obměnil se jim kádr, věřím, že ještě do konce sezony půjdou nahoru.