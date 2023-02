Fanoušci Guardiolovi spílají, že pomáhá rivalovi. Jedná jako šílenec, nechápe Sutton

Josep Guardiola neprožívá zrovna nejvydařenější období. Manchester City se marně pokouší stáhnout pětibodový náskok Arsenalu na čele Premier League a španělský manažer schytává kritiku ze všech stran. Od odborníků, i od fanoušků.

Palba Guardiolovým směrem zesílila poté, co Haaland a spol. nevyužili zaváhání Arsenalu a prohráli ve 22. kole anglické ligy na hřišti Tottenhamu po gólu Harryho Kanea 0:1. Anglický útočník mimochodem vstřelil svůj 200. gól v Premier League, což se mu po Alanu Shearerovi a Waynu Roonymu povedlo jako teprve třetímu.

Guardiola se rozhodl pro nedělní zápas nechat Phila Fodena na tribuně a pouze na lavičku posadit Kevina de Bruyneho. Musel si být vědom, že vyřazení hvězdných hráčů je riskantním krokem - pokud by City získali tři body, bylo by vše v pořádku, jenže spolu s porážkou se na španělského stratéga snesla o to větší kritika.

"Vyhodit Kevina De Bruyna v zápase, který potřebujete vyhrát, abyste se posunuli o dva body na Arsenal? Šílenství," nešetřil kritikou bývalý reprezentační útočník Chris Sutton.

Belgický záložník je pravděpodobně nejlepším hráčem City a i přes nevydařené mistrovství světa v Kataru zůstává jedním z největších hvězd v Premier League. Přesto se v Londýně dostal na hřiště až na závěrečnou půlhodinu.

Fanoušci Manchesteru City hned na Guardiolu zaútočili s dotazem, zda za posazením De Bruyneho na lavičku snad není snaha pomoci Arsenalu, aby vyhrál titul.

Expertovi televizní stanice BT Sport Suttonovi navíc vadí i nedávný odchod Portugalce Joaa Cancela, který zamířil do Bayernu Mnichov na půlroční hostování s opcí. Německý klub si sice může krajního obránce po sezoně koupit za 70 milionů eur (asi 1,7 miliardy korun), ale podle Suttona po něm zůstala v Manchesteru obrovská díra.

"Guardiola působí jako šílený profesor. Rozhodnutí, která činí, City evidentně škodí," říká Sutton.