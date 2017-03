Sedmnáctka do kvalifikace vstoupila prohrou, od Anglie dostala pět gólů

před 39 minutami

Favoritovi z Anglie nastříleli tři branky, pět jich však dostali. Fotbalisté do sedmnácti let nezvládli vstup do kvalifikace o postup na mistrovství Evropy.

Bijeljina - Fotbalová reprezentace do 17 let na úvod závěrečné kvalifikace o postup na mistrovství Evropy prohrála v Bijeljině s favorizovanou Anglií 3:5. Dva góly výběru trenéra Václava Kotala vstřelil záložník Matěj Majka, jeden dal Pavel Hezoučký.

Sedmnáctce vůbec nevyšel vstup do zápasu a po patnácti minutách prohrávala o tři branky. Majka ještě v prvním poločase snížil na 1:3 a krátce po přestávce na 2:4. V samotném závěru upravil střídající Hezoučký na konečných 3:5. Českému týmu na tři góly stačily čtyři střely.

V dalším utkání čeká Kotalův výběr v sobotu domácí Bosna a Hercegovina. Na šampionát do Chorvatska projdou vítězové osmi kvalifikačních skupin a sedm nejlepších týmů z druhých míst.

