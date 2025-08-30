Schick díky dvěma trefám zdolal bájnou stovku. Jeho Leverkusen ale nevídaně selhal

Obhájce titulu Bayern Mnichov zvítězil 3:2 nad Augsburgem, který v druhém poločase zápas nečekaně zdramatizoval, a zůstává stoprocentní.
Schick dal svůj první gól v tomto ročníku německé ligy v páté minutě po parádní akci Nathana Telly, který prošel vápnem a od brankové čáry poslal zpětnou přihrávku na hranici penalty, odkud český kanonýr nekompromisně zakončil.
V 64. minutě Schick zvýšil z pokutového kopu na 3:1. Domácí ale poté snížili a Karim Coulibaly ve čtvrté minutě nastavení rozhodl o dělbě bodů.
Klub ligových kanonýrů před Schickem naposledy rozšířil v únoru jablonecký útočník Jan Chramosta.
Leverkusen opět nevyhrál, ale aspoň prodloužil venkovní neporazitelnost v soutěži už na 35 zápasů. V úvodním kole podlehl doma 1:2 Hoffenheimu, který dnes prohrál 1:3 s Frankfurtem. Lví podíl na vítězství Eintrachtu měla letní posila z Freiburgu Ricu Doan. Japonský reprezentant dva góly dal a na jeden přihrál.
Porážka Hoffenheimu mohla být ještě vyšší, ale Robin Hranáč v 36. minutě skluzem vykopl míč na čáře z prázdné branky. V obraně domácích nastoupil i Vladimír Coufal. Frankfurt má po dvou kolech plný počet bodů.
Stejně je na tom Bayern, který po gólech Gnabryho, Díaze a Oliseho, jenž v posledních třech soutěžních zápasech skóroval čtyřikrát, vedl na začátku druhého poločasu 3:0. O šestou výhru nad Augsburgem v řadě však nakonec museli hosté ještě pořádně zabojovat.
Jakič a Kömür snížili a Augsburg v prvním domácím ligovém utkání nového kouče Sandra Wagnera s favoritem usiloval o vyrovnání. V závěru přišel o Fellhauera, který se hlavou srazil s Boeyem a opustil hřiště na nosítkách.
Poprvé bodoval Stuttgart, který po odchodu ofenzivní opory Nicka Woltemadeho do Newcastlu za více než dvě miliardy korun porazil Mönchengladbach 1:0.
Lipsko po úvodním debaklu s Bayernem Mnichov 0:6 zdolalo Heidenheim 2:0. Při domácí premiéře kouče Oleho Wernera skórovali Christoph Baumgartner a nová posila Brazilec Romulo. Lipsku už chyběl špílmachr Xavi Simons, který zamířil do Tottenhamu.
Německá fotbalová liga - 2. kolo:
Brémy - Leverkusen 3:3 (44. Schmid z pen., 76. Schmidt, 90.+4 Coulibaly - 5. a 64. z pen. Schick, 35. Tillman), Hoffenheim - Frankfurt 1:3 (90.+2 Prömel - 17. a 27. Doan, 51. Uzun), Lipsko - Heidenheim 2:0 (48. Baumgartner, 78. Cardoso), Stuttgart - Mönchengladbach 1:0 (79. Andrés), Augsburg - Bayern Mnichov 2:3 (53. Jakič, 76. Kömür - 28. Gnabry, 45.+4 Díaz, 48. Olise).
Tabulka:
|1.
|Bayern Mnichov
|2
|2
|0
|0
|9:2
|6
|2.
|Frankfurt
|2
|2
|0
|0
|7:2
|6
|3.
|St. Pauli
|2
|1
|1
|0
|5:3
|4
|4.
|Wolfsburg
|1
|1
|0
|0
|3:1
|3
|5.
|Augsburg
|2
|1
|0
|1
|5:4
|3
|6.
|Union Berlín
|1
|1
|0
|0
|2:1
|3
|7.
|Kolín nad Rýnem
|1
|1
|0
|0
|1:0
|3
|8.
|Stuttgart
|2
|1
|0
|1
|2:2
|3
|9.
|Hoffenheim
|2
|1
|0
|1
|3:4
|3
|10.
|Lipsko
|2
|1
|0
|1
|2:6
|3
|11.
|Dortmund
|1
|0
|1
|0
|3:3
|1
|12.
|Leverkusen
|2
|0
|1
|1
|4:5
|1
|13.
|Mönchengladbach
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|14.
|Hamburk
|2
|0
|1
|1
|0:2
|1
|15.
|Brémy
|2
|0
|1
|1
|4:7
|1
|16.
|Mohuč
|1
|0
|0
|1
|0:1
|0
|17.
|Freiburg
|1
|0
|0
|1
|1:3
|0
|18.
|Heidenheim
|2
|0
|0
|2
|1:5
|0
Krejčí začal v Anglii na lavičce
Wolverhampton ještě bez nové posily Ladislava Krejčího podlehl ve 3. kole anglické fotbalové ligy doma Evertonu 2:3 a je stále bez bodu. U dvou branek hostů asistoval Grealish, jenž do týmu přišel v létě na hostování z Manchesteru City.
Manchester United se dočkal prvního vítězství, které vydřel doma proti nováčkovi Burnley. O výhře 3:2 rozhodl v sedmé minutě nastavení z penalty Bruno Fernandes, který překonal slovenského gólmana Martin Dúbravku střelou k tyči.
Tottenham, který bude jedním ze soupeřů pražské Slavie v Lize mistrů, po výhrách nad Burnley a Manchesterem City poprvé ztratil body. S Bournemouthem doma prohrál 0:1 po gólu Brazilce Evanilsona z páté minuty.
V čele neúplné tabulky je Chelsea, která zvítězila v souboji dosud neporažených týmů nad Fulhamem 2:0. Gólem a asistencí pomohl k výhře argentinský záložník Enzo Fernández.
Svěřenci Enza Maresky odehráli i ve třetím utkání nového ročníku Premier League londýnské derby a navázali na týden staré vítězství 5:1 nad West Hamem. Na úvod soutěže remizovali 0:0 s Crystal Palace.
Stejně jako proti West Hamu skórovali Joao Pedro a Fernández. Brazilský útočník, který přišel v létě z Brightonu za 60 milionů liber (1,73 miliardy korun), otevřel skóre v nastavení prvního poločasu hlavou po Fernándezově přesném centru z rohového kopu. Fernández zvýšil na 2:0 krátce po přestávce z penalty nařízené za Sessegnonovu ruku.
Už po 13 minutách se Chelsea zranil útočník Liam Delap, který bude podle Maresky s poraněným stehenním svalem mimo hru několik týdnů.
Anglická fotbalová liga - 3. kolo:
Chelsea - Fulham 2:0 (45.+9 Pedro, 56. Fernández z pen.), Manchester United - Burnley 3:2 (27. vlastní Cullen, 57. Mbeumo, 90.+7 Fernandes z pen. - 55. Foster, 67. Anthony), Sunderland - Brentford 2:1 (82. Le Fée z pen., 90.+6 Isidor - 77. Thiago), Tottenham - Bournemouth 0:1 (5. Evanilson), Wolverhampton - Everton 2:3 (21. Hwang Hi-čchan, 79. R. Gomes - 7. Beto, 33. Ndiaye, 55. Dewsbury-Hall), Leeds - Newcastle 0:0.
Tabulka:
|1.
|Chelsea
|3
|2
|1
|0
|7:1
|7
|2.
|Arsenal
|2
|2
|0
|0
|6:0
|6
|3.
|Tottenham
|3
|2
|0
|1
|5:1
|6
|4.
|Liverpool
|2
|2
|0
|0
|7:4
|6
|5.
|Everton
|3
|2
|0
|1
|5:3
|6
|Sunderland
|3
|2
|0
|1
|5:3
|6
|7.
|Bournemouth
|3
|2
|0
|1
|4:4
|6
|8.
|Nottingham
|2
|1
|1
|0
|4:2
|4
|9.
|Manchester United
|3
|1
|1
|1
|4:4
|4
|10.
|Leeds
|3
|1
|1
|1
|1:5
|4
|11.
|Manchester City
|2
|1
|0
|1
|4:2
|3
|12.
|Burnley
|3
|1
|0
|2
|4:6
|3
|13.
|Brentford
|3
|1
|0
|2
|3:5
|3
|14.
|Crystal Palace
|2
|0
|2
|0
|1:1
|2
|15.
|Newcastle
|3
|0
|2
|1
|2:3
|2
|16.
|Fulham
|3
|0
|2
|1
|2:4
|2
|17.
|Aston Villa
|2
|0
|1
|1
|0:1
|1
|18.
|Brighton
|2
|0
|1
|1
|1:3
|1
|19.
|Wolverhampton
|3
|0
|0
|3
|2:8
|0
|20.
|West Ham
|2
|0
|0
|2
|1:8
|0