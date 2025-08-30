Fotbal

Schick díky dvěma trefám zdolal bájnou stovku. Jeho Leverkusen ale nevídaně selhal

před 14 hodinami
Útočník Patrik Schick se stal členem Klubu ligových kanonýrů. Díky dvěma gólům v utkání Leverkusenu v Brémách dosáhl devětadvacetiletý český fotbalový reprezentant hranice 100 branek v nejvyšších soutěžích. Úřadující německý vicemistr v zápase 2. bundesligového kola ztratil vedení 3:1, zápas skončil 3:3.
Patrik Schick
Patrik Schick | Foto: Reuters

Obhájce titulu Bayern Mnichov zvítězil 3:2 nad Augsburgem, který v druhém poločase zápas nečekaně zdramatizoval, a zůstává stoprocentní.

Schick dal svůj první gól v tomto ročníku německé ligy v páté minutě po parádní akci Nathana Telly, který prošel vápnem a od brankové čáry poslal zpětnou přihrávku na hranici penalty, odkud český kanonýr nekompromisně zakončil.

V 64. minutě Schick zvýšil z pokutového kopu na 3:1. Domácí ale poté snížili a Karim Coulibaly ve čtvrté minutě nastavení rozhodl o dělbě bodů.

Klub ligových kanonýrů před Schickem naposledy rozšířil v únoru jablonecký útočník Jan Chramosta.

Leverkusen opět nevyhrál, ale aspoň prodloužil venkovní neporazitelnost v soutěži už na 35 zápasů. V úvodním kole podlehl doma 1:2 Hoffenheimu, který dnes prohrál 1:3 s Frankfurtem. Lví podíl na vítězství Eintrachtu měla letní posila z Freiburgu Ricu Doan. Japonský reprezentant dva góly dal a na jeden přihrál.

Porážka Hoffenheimu mohla být ještě vyšší, ale Robin Hranáč v 36. minutě skluzem vykopl míč na čáře z prázdné branky. V obraně domácích nastoupil i Vladimír Coufal. Frankfurt má po dvou kolech plný počet bodů.

Stejně je na tom Bayern, který po gólech Gnabryho, Díaze a Oliseho, jenž v posledních třech soutěžních zápasech skóroval čtyřikrát, vedl na začátku druhého poločasu 3:0. O šestou výhru nad Augsburgem v řadě však nakonec museli hosté ještě pořádně zabojovat.

Jakič a Kömür snížili a Augsburg v prvním domácím ligovém utkání nového kouče Sandra Wagnera s favoritem usiloval o vyrovnání. V závěru přišel o Fellhauera, který se hlavou srazil s Boeyem a opustil hřiště na nosítkách.

Poprvé bodoval Stuttgart, který po odchodu ofenzivní opory Nicka Woltemadeho do Newcastlu za více než dvě miliardy korun porazil Mönchengladbach 1:0.

Lipsko po úvodním debaklu s Bayernem Mnichov 0:6 zdolalo Heidenheim 2:0. Při domácí premiéře kouče Oleho Wernera skórovali Christoph Baumgartner a nová posila Brazilec Romulo. Lipsku už chyběl špílmachr Xavi Simons, který zamířil do Tottenhamu.

Německá fotbalová liga - 2. kolo:

Brémy - Leverkusen 3:3 (44. Schmid z pen., 76. Schmidt, 90.+4 Coulibaly - 5. a 64. z pen. Schick, 35. Tillman), Hoffenheim - Frankfurt 1:3 (90.+2 Prömel - 17. a 27. Doan, 51. Uzun), Lipsko - Heidenheim 2:0 (48. Baumgartner, 78. Cardoso), Stuttgart - Mönchengladbach 1:0 (79. Andrés), Augsburg - Bayern Mnichov 2:3 (53. Jakič, 76. Kömür - 28. Gnabry, 45.+4 Díaz, 48. Olise).

Tabulka:

1. Bayern Mnichov 2 2 0 0 9:2 6
2. Frankfurt 2 2 0 0 7:2 6
3. St. Pauli 2 1 1 0 5:3 4
4. Wolfsburg 1 1 0 0 3:1 3
5. Augsburg 2 1 0 1 5:4 3
6. Union Berlín 1 1 0 0 2:1 3
7. Kolín nad Rýnem 1 1 0 0 1:0 3
8. Stuttgart 2 1 0 1 2:2 3
9. Hoffenheim 2 1 0 1 3:4 3
10. Lipsko 2 1 0 1 2:6 3
11. Dortmund 1 0 1 0 3:3 1
12. Leverkusen 2 0 1 1 4:5 1
13. Mönchengladbach 2 0 1 1 0:1 1
14. Hamburk 2 0 1 1 0:2 1
15. Brémy 2 0 1 1 4:7 1
16. Mohuč 1 0 0 1 0:1 0
17. Freiburg 1 0 0 1 1:3 0
18. Heidenheim 2 0 0 2 1:5 0
Krejčí začal v Anglii na lavičce

Wolverhampton ještě bez nové posily Ladislava Krejčího podlehl ve 3. kole anglické fotbalové ligy doma Evertonu 2:3 a je stále bez bodu. U dvou branek hostů asistoval Grealish, jenž do týmu přišel v létě na hostování z Manchesteru City.

Manchester United se dočkal prvního vítězství, které vydřel doma proti nováčkovi Burnley. O výhře 3:2 rozhodl v sedmé minutě nastavení z penalty Bruno Fernandes, který překonal slovenského gólmana Martin Dúbravku střelou k tyči.

Tottenham, který bude jedním ze soupeřů pražské Slavie v Lize mistrů, po výhrách nad Burnley a Manchesterem City poprvé ztratil body. S Bournemouthem doma prohrál 0:1 po gólu Brazilce Evanilsona z páté minuty.

V čele neúplné tabulky je Chelsea, která zvítězila v souboji dosud neporažených týmů nad Fulhamem 2:0. Gólem a asistencí pomohl k výhře argentinský záložník Enzo Fernández.

Svěřenci Enza Maresky odehráli i ve třetím utkání nového ročníku Premier League londýnské derby a navázali na týden staré vítězství 5:1 nad West Hamem. Na úvod soutěže remizovali 0:0 s Crystal Palace.

Stejně jako proti West Hamu skórovali Joao Pedro a Fernández. Brazilský útočník, který přišel v létě z Brightonu za 60 milionů liber (1,73 miliardy korun), otevřel skóre v nastavení prvního poločasu hlavou po Fernándezově přesném centru z rohového kopu. Fernández zvýšil na 2:0 krátce po přestávce z penalty nařízené za Sessegnonovu ruku.

Už po 13 minutách se Chelsea zranil útočník Liam Delap, který bude podle Maresky s poraněným stehenním svalem mimo hru několik týdnů.

Anglická fotbalová liga - 3. kolo:

Chelsea - Fulham 2:0 (45.+9 Pedro, 56. Fernández z pen.), Manchester United - Burnley 3:2 (27. vlastní Cullen, 57. Mbeumo, 90.+7 Fernandes z pen. - 55. Foster, 67. Anthony), Sunderland - Brentford 2:1 (82. Le Fée z pen., 90.+6 Isidor - 77. Thiago), Tottenham - Bournemouth 0:1 (5. Evanilson), Wolverhampton - Everton 2:3 (21. Hwang Hi-čchan, 79. R. Gomes - 7. Beto, 33. Ndiaye, 55. Dewsbury-Hall), Leeds - Newcastle 0:0.

Tabulka:

1. Chelsea 3 2 1 0 7:1 7
2. Arsenal 2 2 0 0 6:0 6
3. Tottenham 3 2 0 1 5:1 6
4. Liverpool 2 2 0 0 7:4 6
5. Everton 3 2 0 1 5:3 6
Sunderland 3 2 0 1 5:3 6
7. Bournemouth 3 2 0 1 4:4 6
8. Nottingham 2 1 1 0 4:2 4
9. Manchester United 3 1 1 1 4:4 4
10. Leeds 3 1 1 1 1:5 4
11. Manchester City 2 1 0 1 4:2 3
12. Burnley 3 1 0 2 4:6 3
13. Brentford 3 1 0 2 3:5 3
14. Crystal Palace 2 0 2 0 1:1 2
15. Newcastle 3 0 2 1 2:3 2
16. Fulham 3 0 2 1 2:4 2
17. Aston Villa 2 0 1 1 0:1 1
18. Brighton 2 0 1 1 1:3 1
19. Wolverhampton 3 0 0 3 2:8 0
20. West Ham 2 0 0 2 1:8 0
 
