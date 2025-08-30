Fotbal

Slavia už ví, kdy přivítá Arsenal. Barcelona přijede do Edenu až po Novém roce

Sport ČTK Sport, ČTK
před 19 hodinami
Fotbalisté Slavie vstoupí do hlavní fáze Ligy mistrů ve středu 17. září domácím zápasem proti Bodö/Glimt. Slavnou Barcelonu přivítají Pražané v předposledním kole 21. ledna. UEFA dnes o termínovém kalendáři zápasů informovala v tiskové zprávě.
Lamine Yamal, největší hvězda Barcelony
Lamine Yamal, největší hvězda Barcelony | Foto: Reuters

Finalistu minulé sezony sezony Ligy mistrů Inter vyzve Slavia hned při úvodním venkovním utkání, v Miláně se představí na konci září.

Pražané netradičně ve dvou kolech po sobě zavítají do Itálie, v dalším zápase o necelý měsíc později totiž nastoupí v nedalekém Bergamu.

Poté budou doma hostit dalšího z gigantů Arsenal. Souboj s Tottenhamem a jeho brankářem Antonínem Kinským, který v lednu zamířil do týmu pozdějšího vítěze Evropské ligy z Edenu, bude červenobílé v Londýně čekat v posledním duelu před Vánoci 9. prosince. Mezitím doma přivítají Bilbao.

Po duelu s Barcelonou se úřadující český šampion představí v závěrečném osmém utkání základní části na stadionu kyperského nováčka soutěže Pafosu (28. ledna). 

Hlavní fáze Ligy mistrů se podruhé bude hrát ligovým systémem. Všech 36 účastníků vytvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále. Každý tým odehraje osm zápasů s různými soupeři, z toho čtyři doma a stejný počet venku.

Slavia se představí v hlavní fázi Ligy mistrů potřetí v klubové historii a poprvé po šesti letech.

V ročníku 2019/20, který se hrál ještě se čtyřčlennými skupinami, obsadila v tabulce bez vítězství poslední místo.

Tentokrát červenobílí díky postavení Česka v žebříčku koeficientů coby domácí šampion nemuseli do kvalifikace a dostali se rovnou do hlavní fáze.

Program Slavie v Lize mistrů:

1. kolo - 17. září: 18:45 Slavia Praha - Bodö/Glimt

2. kolo - 30. září: 21:00 Inter Milán - Slavia Praha

3. kolo - 22. října: 21:00 Atalanta Bergamo - Slavia Praha

4. kolo - 4. listopadu: 18:45 Slavia Praha - Arsenal

5. kolo - 25. listopadu: 21:00 Slavia Praha - Bilbao

6. kolo - 9. prosince: 21:00 Tottenham - Slavia Praha

7. kolo - 21. ledna: 21:00 Slavia Praha - FC Barcelona

8. kolo - 28. ledna: 21:00 Pafos - Slavia Praha

 
