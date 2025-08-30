Slavia už ví, kdy přivítá Arsenal. Barcelona přijede do Edenu až po Novém roce

Finalistu minulé sezony sezony Ligy mistrů Inter vyzve Slavia hned při úvodním venkovním utkání, v Miláně se představí na konci září.
Pražané netradičně ve dvou kolech po sobě zavítají do Itálie, v dalším zápase o necelý měsíc později totiž nastoupí v nedalekém Bergamu.
Poté budou doma hostit dalšího z gigantů Arsenal. Souboj s Tottenhamem a jeho brankářem Antonínem Kinským, který v lednu zamířil do týmu pozdějšího vítěze Evropské ligy z Edenu, bude červenobílé v Londýně čekat v posledním duelu před Vánoci 9. prosince. Mezitím doma přivítají Bilbao.
Po duelu s Barcelonou se úřadující český šampion představí v závěrečném osmém utkání základní části na stadionu kyperského nováčka soutěže Pafosu (28. ledna).
Hlavní fáze Ligy mistrů se podruhé bude hrát ligovým systémem. Všech 36 účastníků vytvoří jednu společnou tabulku, z níž 24 nejlepších celků projde do vyřazovací části, z toho osm přímo do osmifinále. Každý tým odehraje osm zápasů s různými soupeři, z toho čtyři doma a stejný počet venku.
Slavia se představí v hlavní fázi Ligy mistrů potřetí v klubové historii a poprvé po šesti letech.
V ročníku 2019/20, který se hrál ještě se čtyřčlennými skupinami, obsadila v tabulce bez vítězství poslední místo.
Tentokrát červenobílí díky postavení Česka v žebříčku koeficientů coby domácí šampion nemuseli do kvalifikace a dostali se rovnou do hlavní fáze.
Program Slavie v Lize mistrů:
1. kolo - 17. září: 18:45 Slavia Praha - Bodö/Glimt
2. kolo - 30. září: 21:00 Inter Milán - Slavia Praha
3. kolo - 22. října: 21:00 Atalanta Bergamo - Slavia Praha
4. kolo - 4. listopadu: 18:45 Slavia Praha - Arsenal
5. kolo - 25. listopadu: 21:00 Slavia Praha - Bilbao
6. kolo - 9. prosince: 21:00 Tottenham - Slavia Praha
7. kolo - 21. ledna: 21:00 Slavia Praha - FC Barcelona
8. kolo - 28. ledna: 21:00 Pafos - Slavia Praha