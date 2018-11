Prokleté rohy srazily Spartu. Dostat z nich dva góly je trestuhodné, zlobil se Ščasný

před 1 hodinou

Byli živější, lepší, ale na tři body to nestačilo. Slavia dvakrát udeřila po rohovém kopu, sparťané se po vyhroceném derby musí spokojit s bodem.

Praha - A zase. S Plzní, se Slavií, nebo třeba v Olomouci. Sparťané se připravují o klíčové body sami, svým nedůrazem při bránění standardních situací.

"Standardky jsme řešili na tréninku, před zápasem, i v poločase. A pak z nich dostaneme dva blbý góly," posteskl si po zápase obránce Eldar Čivič.

V nedělním derby Slavia udeřila ze vzduchu hned dvakrát. Nejdříve v 36. minutě Kúdela, který hlavou protlačil míč do sítě a otevřel skóre. "Chipciu mi sice říkal, že u soupeře byl, že tam došlo k nějakému kontaktu. Ale to se týmu jako Spartě prostě nesmí stát," čílil se po zápase trenér domácích Zdeněk Ščasný.

Sparta dokázala na inkasovaný gól zareagovat, ještě do půle výsledek duelu otočila. Jenže dvacet minut před koncem Souček předskočil Čiviče a trknul balon na nerozhodný stav 2:2.

"Souček můj nebyl, myslím, že ho měl na starost Radakovič. Já jsem byl volným hráčem," popisoval Čivič. "Viděl jsem jednoznačné chyby v obsazení soupeře. Pokud hrajete kombinovanou obranu, hráč má za úkol hlídat Součka a je od něj pět metrů, tak je to trestuhodné. Navíc v té době nic nenaznačovalo to, že bychom Slavii do něčeho pustili," dodal Ščasný.

Svou údernou silou ve vzduchu je Slavia pověstná. Kromě dvou gólů měla v první půli po rohu ještě další šanci, ale Coufal naprosto sám před Nitou špatně trefil balon.

"Na standardky jsme se připravovali, i vzhledem k tomu, že Sparta svůj tým přes léto hodně navýšila. Stopeři Radakovič a Štetina jsou velmi dobří hlavičkáři. Na druhou stranu my umíme centry výborně kopnout, hodně se jim věnujeme. Ze standardky se může stát klíčový moment zápasu, je to jednodušší než při hře," vysvětloval slávistický kouč Jindřich Trpišovský.