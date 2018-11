Fotbal nestál za nic, přiznal Trpišovský. Bod z Letné považuje za ztrátu

před 48 minutami

Vydechnout úlevou mohl po derby slávistický kouč Jindřich Trpišovský. Proti nabuzené Spartě, i přes řadu zranění, jeho tým vydoloval na Letné bod.

Jste s ním spokojený?

Vzhledem k průběhu zápasu je remíza zasloužená. Když jsme vedli 1:0, hráli jsme výborně, mohli jsme přidat druhý gól, hlavičce Olayinky chyběly milimetry. Po naprosto nesmyslné ztrátě míče a krásném centru Čiviče jsme dostali branku, v poslední vteřině první půle pak další z penalty… Sice jsme se vrátili do zápasu, ale vzhledem k výkonu je bod maximem.

Spartu jste udrželi na sedmibodovém odstupu…

Ano, máme bod z venku. Proti Spartě, která prohrála jeden zápas za rok a půl, hodnotu má, ale zároveň je to pro nás další ztráta. A podle toho, jak se vyvíjí tabulka, musíme v každém zápase jít na vítězství.

Zklamal vás výkon vašeho týmu?

Jsem zklamaný z úrovně zápasu. Fotbal za moc nestál, technická úroveň utkání byla špatná. Nikdo nechtěl udělat chybu. My jsme toho moc nepředvedli, a když už jsme měli nebezpečný moment, tak jsme netrefili branku. Limitovalo nás velké množství ztrát. Zápas by spíš bojem, byla tam spousta kontaktů. I přes problémy se zraněními jsme srovnali a ke konci si vytvořili pasáž, kdy jsme mohli i rozhodnout. Ale jak říkám - hlavně do té útočné fáze nebyl výkon dobrý.

Váš výkon šel nahoru až poté, co kvůli zranění musel vystřídat Tetteh…

Byl nejlepším hráčem zápasu. Je strašně nebezpečný, komplexní, velký, silný, kvalitou se vymykal. Když pak odešel, Spartě chyběla síla, nepodržela míč. Prvních šedesát minut měli domácí lepší pohyb, byli živější, na složitém terénu líp odskakovali. V poslední půlhodině jsme my vůlí a vytrvalostí začali přebírat otěže zápasu.

Do druhého poločasu už nevyběhl Traoré, kterému první poločas vůbec nevyšel, navíc zavinil penaltu. Co říkáte jeho výkonu?

Zápas mu moc nevyšel, ale bylo to i tím, že jsme hráli až moc roztaženě. Svezl se s výkonem celého týmu. Pro střídání jsme se rozhodli proto, že Ibrahim měl žlutou a prohrávali jsme, navíc jsme chtěli využít ofenzivnějšího a pohyblivějšího Balutu.

Proč nedohrál Hušbauer?

Je zraněný. Dostal úder na koleno, nemohl ho ohnout. Sám nedošel ani do kabiny.

Sparta vás převyšovala hlavně ve středu zálohy. Souhlasíte?

Celkově mi přišlo, že jsme málo odražených míčů. Třeba Frýdek posbíral skoro každý druhý balon, Kanga byl hodně aktivní, Stanciu si chodil pro balony… Osa hřiště je důležitá, na středu hřiště jsou závislí i krajní záložníci. Je pravda, že dneska jsme tady tahali za kratší konec.

A nezářil ani Stoch, hvězda posledních zápasů…

Nebyl to jeho top výkon. V první půli se skvěle uvolnil a jeho střele moc nechybělo. Tentokrát mu to moc nelepilo, nebyl tak běžecky aktivní, ale postupně se zvedal. jeho plusem je, že pořád chce hrát, v závěru pak byl důležitým článkem, že jsme se nedostali pod tlak.

Všechna tři střídání byla vynucená. Coufal pak dohrával viditelně v bolestech. Co jste říkal počtu zraněných?

Už jsem to tvrdil dřív, že čím se budou hrací plochy zhoršovat, tím budou přibývat zranění. Terén na Letné byl strašně náročný, bylo to mazlavé bláto, a když vám v něm podjede noha, tak je to velmi nebezpečné. Teď, v závěru podzimu se ukáže, jak se jednotlivé týmy vypořádají se ztrátami, jak jim nerozehraní hráči dokážou pomoct. To bude klíčový faktor.