Předzápasová snídaně s Rogozem? Normální, nechápe sudí Vaňkát. FAČR viní z "účelovky"

Na dva roky by měl úplně zmizet z českého fotbalu a ještě zaplatit 25 tisíc korun. Rozhodčí Zdeněk Vaňkát si ve středu přečetl rozhodnutí Etické komise FAČR, která ho viní z toho, že před třemi lety úmyslně ovlivnil zápas druhé nejvyšší soutěže mezi Vyšehradem a Varnsdorfem. V rozhovoru pro Aktuálně.cz ale vinu popřel, jeho schůzky se sportovním ředitelem Vyšehradu prý byly zdvořilostní.

Co říkáte na trest, který vám Etická komise FAČR uložila?

Viní mě z toho, že jsem měl nějakým způsobem ovlivnit výsledek sportovního utkání. Pořádně nevím, jakým způsobem, ani co za tím mělo být. Přitom Ústavní a Nejvyšší soud konstatoval, že fotbal je obecným zájmem. Ovlivnění výsledku sportovního utkání je dnes trestným činem, ať už v podobě podvodu nebo úplatkářství. Etická komise disponuje trestním spisem, ve kterém orgán činný v trestním řízení v mém jednání vinu nespatřuje, ale etická komise přesto supluje státní moc a tvrdí o mně, že jsem se dopustil trestného činu. To je mi záhadou.

Komise vás potrestala za to, že jste podle ní před třemi lety ovlivnil z pozice asistenta rozhodčího utkání Fortuna:Národní ligy mezi Vyšehradem a Varnsdorfem a to po předchozí schůzce se sportovním ředitelem Vyšehradu Romanem Rogozem. Setkali jste se?

To není žádným tajemstvím, že se funkcionáři a rozhodčí setkávají na zdvořilostních snídaních, pozápasových večeřích a podobně. Nespatřuju v tom nic špatného. Tenhle trend je i na mezinárodní úrovni. Běžně tam dochází ke kontaktu mezi klubem a rozhodčím. Já v tom zase vidím jen to, že zápas řídila trojice rozhodčích (Pavel Julínek a Zdeněk Koval, pozn. red.) a jen já byl opět selektivně vybrán a potrestán. Na snídani s Romanem Rogozem neproběhlo nic, co by mě mělo nějak motivovat k tomu, abych úmyslně ovlivnil zápas.

Dá se říct, že vás s Romanem Rogozem pojí přátelský vztah?

Když nějakou dobu ve fotbalu působíte, tak se časem z těch zdvořilostních setkání vyvinou kamarádské vztahy. To nepopírám. Ale není to jen otázka Romana Rogoze. V kabině se mnou seděli lidé, kteří teď jsou ve výkonném výboru nebo v odborných komisích. Český rybník je tak malý, že tomu nejde uniknout.

A přijde vám to eticky správné?

Panuje asi názor, že by neměl mezi funkcionářem a rozhodčím proběhnout žádný kontakt, ale já s tím nesouhlasím a eticky na tom nevidím nic špatně. Fotbal je společenská událost. Nejvíce by si k tomu měli říct sami majitelé klubu, zda to zakázat.

Zdeněk Vaňkát - fotbalový rozhodčí a funkcionář z Chomutova

- v minulosti řídil Ústecký krajský fotbalový svaz a byl i členem komise rozhodčích pro Čechy

- v roce 2015 strávil půl roku ve vyšetřovací vazbě kvůli obvinění z krytí balkánského gangu, který chtěl vyloupit vilu bývalého politika Rudolfa Blažka.

- o tři roky později ho soud zprostil obvinění a minulý týden vysoudil od státu odškodnění 170 tisíc korun

- má pověst "Berbrova muže". Nová komise rozhodčích v čele v Romanem Příhodou ho v minulém roce stáhla z listin sudích pro profesionální soutěže.

- ve středu mu Etická komise FAČR na základě informací z policejního spisu s krycím jménem "Šváb", který monitoruje údajnou trestní činnost fotbalových funkcionářů Romana Berbra a Romana Rogoze, udělila dvouletý trest zákazu činnosti.

Vyšehrad v tom zápase získal důležité tři body v boji o záchranu a vyhrál 3:1. Připouštíte si, že jste v tom zápase jako pomezní udělal nějakou chybu?

Chyba tam byla u jedné hraniční ofsajdové situace hostujícího týmu. Když jsem byl u etické komise, nebyla mi schopná říct, o jakou konkrétní situaci šlo a já jsem je musel opravovat. Dávali dost podjaté otázky. Jejich právní vědomí považuju za hodně nízké. Jedna hraniční situace rozhodčího je hned důvodem k disciplinárnímu řízení, dvouletému trestu a pokutě 25 tisíc korun. Mně nikdo po zápase chybu nevytkl a trenér hostů v pozápasovém rozhovoru uvedl, že si prohráli utkání sami. Nikoliv žádným vlivem rozhodčího Vaňkáta. Přitom chyby rozhodčích se doteď řeší každé kolo. To teď budou jako rozhodčí po chybě chodit před etickou komisi?

Etická komise vycházela prý ale mimo jiné i z konverzace přes aplikaci WhatsApp, kterou vyšetřovatelé získali z telefonu Romana Rogoze a ve které si podle ní po zápase s Varnsdorfem píšete také o tom, jak "máte modré srdce" a jak se obáváte, co na zmíněnou ofsajdovou situaci řekne delegát utkání. Neuškodilo vám právě tohle?

Mají k dispozici výpis whatsappové komunikace Romana Rogoze, se kterým si ale píše iks lidí. Podle mých informací se v přepisech objevuje asi 35 jmen. To přece neznamená, že jsem součástí vyšetřovacího spisu Šváb a celé té kauzy. Kdybych byl, tak do něj můžu nahlížet, jenže nemůžu. I přes zmínky mého jména ve výpisu konverzací nemám v očích vyšetřovatele status svědka, obviněného, poškozeného, nijak v tom nefiguruju. Etická komise mě teď ale účelově vzala, vytvořila si vlastní příběh a prohlásila, že do té kauzy prostě patřím. Teď musím své jméno očistit.

Proti rozhodnutí etické komise se tedy odvoláte?

Určitě. Potřebuju znát jejich odůvodnění, jak dospěli k tomu, že jsem se něčeho dopustil. Mám za sebou dobu 15 let, kdy jsem byl u toho, kdy se někomu něco prokazuje, zažil jsem i osobní zkušenost, kdy jsem stál před soudem, stál proti mně státní zástupce a já musel podávat vysvětlení. Co si dovolila etická komise, si nedovolil ani státní zástupce a soud. Já už se v tuhle chvíli pomalu připravuju na to, že se budu s FAČR soudit. Musím tento spor co nejdříve dostat mimo barák FAČR k nezávislému soudu, kde nebude podjatá komise k mé osobě.

U soudu jste už stál, dokonce jste strávil půl roku ve vyšetřovací vazbě kvůli údajnému spolupodílení se na chystaném přepadení vily bývalého pražského politika Rudolfa Blažka. Soud vás pak zprostil viny a před pár dny jste dokonce vysoudil od státu odškodnění 170 tisíc korun. Vnímáte to tak, že máte ve fotbale i kvůli tomu negativní nálepku?

Do hlavy nikomu nevidím. Když si ale uděláte výčet toho, koho komise potrestala, tak je to Miloš Vitner, který se mnou funguje v Ústeckém kraji, Jan Hořejší, který nikdy nebyl obviněný, stejně jako já, a my tři byli těmi, kdo chtěl při volbách do vedení českého fotbalu provolit někoho jiného. Spíš jsem mediálně zajímavý, Vaňkát se nikdy netajil tím, že to je berbrovec, a oni ví, že nějakou sílu hlasů držím. Z jejich strany v tom vidím účelovku.

Nejde ale zdaleka jen o vás. Z prvoligové listiny rozhodčích zmizela kvůli podezřelým dialogům ve spisu známá jména mezi rozhodčími jako Pavel Královec, Petr Ardeleanu, Pavel Rejžek a další. I přesto máte pocit, že nakonec nedojde na všechny?

Spis uniká, nakouklo do něj už hodně lidí, a vidím, že etická komise selektivně tipuje lidi, se kterými by mohla zahájit disciplinární řízení. Nejvíc se řeší rozhodčí, protože ti nikomu nepatří, nejsou to kluboví hráči, je to nejjednodušší.

Překvapuje vás, kam se kauza ze spisu Šváb ubírá?

Já se k tomu nechci moc vyjadřovat, aby to nevyznělo, že se někoho zastávám nebo naopak nezastávám. Po své zkušenosti říkám jednu věc: Je tu presumpce neviny a ta by se měla držet. Na to narazil i soud, který mi před pár dny přiřkl náhradu škody. Prohlásil, že FAČR měl ctít presumpci neviny a měl jsem být normálně nasazován do soutěží jako rozhodčí, během toho, kdy jsem byl vyšetřován. Dokud není něco někomu prokázáno, musí se na člověka nahlížet jako na nevinného, toho se držím.

Takže mezi své přátele i nadále řadíte Romana Berbra?

Řekl jsem to už v minulých rozhovorech a nemůžu názor měnit pokaždé, když komunikuju s nějakým novinářem. S Romanem teď ani nijak v kontaktu nejsem, trochu s Dášou Damkovou, ale s ním přímo ne. Dokud ale obviněným nebude prokázána vina, nemá smysl se o nějaké změně názoru bavit.