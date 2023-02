"Pořád jsem Bůh." Sebevědomý Ibrahimović se po devíti měsících vrací na hřiště

Za posledního tři čtvrtě roku se blýskl víc jako filmový herec než jako fotbalista. Jednačtyřicetiletý fotbalový útočník Zlatan Ibrahimović se totiž zotavoval po květnové operaci kolene. Teď je dlouhovlasý Švéd zpátky a věří, že svým sebevědomím pomůže AC Milán zpět na vrchol.

Ibrahimoviće minulou sezonu často trápila zranění, přesto zasáhl do 23 ligových utkání a vstřelil osm branek. Nakonec ale kvůli stupňujícím se bolestem musel na lékařský zákrok, lékaři mu operovali levé koleno a téměř devět měsíců rehabilitoval.

Teď je ale zpátky s týmem a hodlá mu pomoct z obrovské krize. "Cítím se zase skvěle, pořád jsem Bůh, světová jednička tohoto sportu," řekl italskému webu Sport Mediaset.

Během toho, co odpočíval, se mohl soustředit na propagaci nového filmu o Asterixovi a Obelixovi, který je nyní v kině a kde si zahrál Caesarovu ochranku.

Přední zkřížené vazy teď konečně doléčil a může naplno hrát i trénovat.

"Jsem namotivovaný dokázat spoustu věcí, zahodil jsem drahocenné měsíce. Vrátil jsem se do party a cítím se tak svobodný a uvolněný," přiznal.

Zatím by měl být týmu k dispozici pouze ze střídačky, ale i to je pro trenéra Stefana Pioliho velká pomoc v době, kdy se milánský klub zmítá v krizi. Od čtvrtého ledna totiž nedokázal vyhrát.

"Zvládl v pohodě polovinu tréninku, možná ztratil trochu lesku, ale je stoprocentně soustředěný a v pátek bude na lavičce. Pro mě i pro tým je extrémně důležitý jako motivátor," prohlásil Pioli.

Po mizerné sérii výsledků se AC propadlo až na šesté místo a na jaře ho tak čeká ještě lítý boj o pohárové příčky. Pioli si ale nic takového nepřipouští a zůstává u stejného cíle - dostat se do první čtyřky, která zaručuje start v Lize mistrů.

"Nikdy jsem netrpěl nedostatkem důvěry v sebe nebo ve své hráče. Sezona bude ještě dlouhá," dodal trenér.

A podobně to vidí i Ibrahimović. Na mediální smršť a kritiku je prý zvyklý. "Je to normální, pokud vás nikdo nekritizuje, nejste ti nejlepší, nejste vidět. Mě kritizují už 25 let. Je to běžná fáze sezony, musíme o tom míň mluvit a víc se soustředit na výkon na hřišti," myslí si švédský kanonýr.