Z Ujfalušiho je dabér Ibrahimovice. Lepší než ho bránit, směje se český stoper

Nasadil sluchátka na uši a piloval repliku. Bývalý fotbalový obránce Tomáš Ujfaluši si vyzkoušel netradiční roli. Stal se dabérem pro film Asterix a Obelix: Říše středu. Propůjčil v něm hlas jiné fotbalové hvězdě - Zlatanu Ibrahimovicovi.

Do filmu o oblíbené francouzské dvojici hrdinských Galů obsadil Ibrahimovice režisér Guillaume Canet, který si dvoumetrového tvrďáka vybral pro roli Caesarova bodyguarda Antivira.

Už při prvním vzájemném kontaktu po telefonu režisér poznal svéráznou povahu fotbalové megastar.

"Když jsme mluvili o filmu a o tom, koho by měl hrát, odpověděl mi: Ale jak může Caesar hrát Caesarova bodyguarda? Pak jsem se s ním setkal a poznal jsem, jak pohodový, vtipný i pokorný chlapík to je," cituje Caneta web Closermag.fr.

Slova uznání měl pro režiséra i současný útočník AC Milán. "Dal mi velkou příležitost, moc mu za to děkuju. Pro mě to hodně znamená, při mém působení v PSG jsem zvedl francouzský fotbal na světovou úroveň. A to není přehnané sebevědomí, to je jen víra v mé schopnosti," okomentoval angažmá jednačtyřicetiletý fotbalista.

Když česká produkce váhala, jaký hlas mu propůjčit v dabingu, sáhla po jiné hvězdě fotbalových trávníků: Tomáši Ujfalušim, který se s Ibrahimovicem potkával na trávníku jako soupeř.

"Myslím si, že dabing je podstatně lehčí než ho bránit na hřišti, tam to bylo opravdu o hodně těžší," usmál se Ujfaluši.

Ten coby stoper Atlétika Madrid hlídal Ibrahimovice v době, kdy hrál Švéd ve španělské lize za Barcelonu.

Slavní sportovní šampioni ve filmech o Asterixovi a Obelixovi nejsou žádnou novinkou. Ve filmu s názvem Asterix a olympijské hry se představil sedminásobný mistr světa formule 1 Michael Schumacher, čtyřnásobný vítěz basketbalové NBA Tony Parker nebo fotbalový mistr světa i Evropy Zinédine Zidane.