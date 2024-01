Zahraniční ligy: Schick vyšel naprázdno a Leverkusen zapsal bezgólovou remízu

Fotbalisté Bayeru Leverkusen poprvé v sezoně nedali gól, v 19. kole hráli doma s Mönchengladbachem 0:0. V brance si odbyl bundesligovou premiéru Matěj Kovář, který zatím chytal jen v domácím poháru a v Evropské lize. Bayern Mnichov zvítězil v Augsbugu 3:2 a ztrácí už jen dva body. V souboji o třetí příčku vyhrál Stuttgart nad Lipskem 5:2, se třemi góly na tom měl největší zásluhu Denis Undav.

Trenér Bayeru Xabi Alonso vysvětlil Kovářovo nasazení tím, že chce, aby se český gólman, který byl naposledy v akci před třemi týdny v přípravném utkání proti Benátkám, dobře připravil na pohárové čtvrtfinále proti Stuttgartu. Příště se prý do branky vrátí Fin Hradecky.

V základní sestavě nechyběl Patrik Schick a ve 23. minutě připravil největší šanci domácích. Wirtz ale po jeho přihrávce v nadějné pozici trefil jen brankáře. Adam Hložek naskočil na posledních šest minut, ale bezbrankovou rovnováhu ani on nezměnil.

Augsburg dva poslední zápasy doma nad Bayernem vyhrál a i tentokrát měli hosté velkou dávku štěstí, že hned v úvodu neinkasovali. Rozhodčí proti nim nejprve nařídil penaltu za De Ligtovu ruku, ale po zhlédnutí videa ji odvolal a po čtyřech minutách opět díky videu neuznal domácím gól kvůli ofsajdu.

Až pak se prosadili hosté. Teprve devatenáctiletý Pavlovič využil chyby domácích zadáků a vstřelil první bundesligový gól a v nastavení prvního poločasu zvýšil Kanaďan Davies. Po změně stran zápas zdramatizoval přesnou hlavičkou Bosňan Demirovič, ale nejlepší střelec bundesligy Kane náskok obhájce titulu pojistil. Anglický útočník dal 23. ligový gól v sezoně.

A byl hodně důležitý, protože domácí v závěru kopali dvě penalty. První zavinil faulem brankář Neuer, ale chybu napravil a Michelovu střelu zneškodnil. V nastaveném čase ho sice ze značky pokutového kopu překonal Demirovič, ale na vyrovnání už bylo pozdě.

Stuttgart po dvou porážkách zabral a i bez kanonýra Guirassyho, který je s Guineou na africkém mistrovství, poprvé od září vstřelil v lize pět gólů. Lipsku, které je už čtyři kola bez výhry, oplatil srpnový debakl 1:5. Hattrickem se blýskl Undav, který je ve Stuttgartu na hostování z Brightonu.

Werder Brémy navázal na senzační výhru v Mnichově a doma porazil Freiburg 3:1. Brankář Jiří Pavlenka byl opět jen mezi náhradníky.

Hoffenheim vyhrál jen jeden z posledních devíti ligových zápasů a pohárové příčky se mu vzdalují. Tentokrát mu sebral body nováček Heidenheim po remíze 1:1. Pavel Kadeřábek odehrál za domácí 63 minut, David Jurásek, jehož v tomto týdnu uvolnila Benfica Lisabon, sledoval utkání z lavičky.

Wolfsburg hrál potřetí v řadě 1:1, tentokrát doma s Kolínem nad Rýnem. Předposlední tým tabulky dal dosud venku jen čtyři góly, což je nejhorší bilance ze všech týmů. Ve Wolfsburgu sice Alidou otevřel skóre, ale z vedení se hosté radovali jen tři minuty, než Američan Paredes vyrovnal.

Zastoupil tak Václava Černého, který v minulých kolech svými góly zachraňoval remízy, ale tentokrát vyšel střelecky naprázdno a dvacet minut před koncem střídal.

Juventus nečekaně ztratil

Juventus v italské ligy ztratil překvapivě doma dva body remízou s předposledním Empoli 1:1. Favorit hrál od osmnácté minuty v deseti, a přestože se ujal vedení, náskok neudržel.

V tabulce je první o dva body před Interem Milán, který má ale vzhledem k účasti v Superpoháru o dva zápasy méně. Atalanta Bergamo porazila Udine 2:0 a v neúplné tabulce postoupila na čtvrté místo.

Juventusu skončila série pěti vítězných ligových utkání. Už v úvodu ho oslabil Polák Milik, který uprostřed hřiště nesmyslně "zajel" do soupeře a dostal červenou kartu. I v deseti šli domácí do vedení a postaral se o to znovu srbský útočník Vlahovič, který dal v minulých třech kolech pět gólů a dnes oslavil nedělní 28. narozeniny další brankou.

Jenže dvacet minut před koncem hosté přece jen zužitkovali početní převahu a Baldenzi jim střelou z dálky zajistil bod. Polský brankář Szczesny, který v této sezoně v lize udržel jedenáctkrát čisté konto, měl zřejmě zakrytý výhled a na nepříliš tvrdou střelu zareagoval pozdě.

Atalanta znovu potvrdila, že její stadion je nedobytnou tvrzí, doma vyhrála pátý zápas v řadě. Minule nasázela nováčkovi Frosinone pět branek, obrana Udine byla přece jen pevnější, ale v závěru prvního poločasu také dvakrát kapitulovala.

O góly se postarali Rus Mirančuk a Scamacca a zastoupili nejlepšího střelce Atalanty Lookmana, který je s Nigérií na africkém šampionátu. Na obě branky přihrál Belgičan De Ketelaere. Hosté jsou po druhé porážce za sebou jen těsně nad pásmem sestupu.

Real musel otáčet

Hráči Realu Madrid ve 22. kole španělské ligy vyhráli v Las Palmas 2:1. Pátá výhra v řadě je vynesla do čela tabulky, v neděli je ale může znovu sesadit Girona, pokud získá tři body na hřišti Celty Vigo.

Realu se podobně jako v minulém kole proti Almeríi povedl obrat a znovu vyhrál zápas, v němž musel dotahovat náskok soupeře. Naopak Barcelona ještě šest minut před koncem nad Villarrealem vedla 3:2, ale nakonec prohrála 3:5. Pět branek dostala doma naposledy v roce 1994.

Real se musel obejít bez svého nejlepšího střelce Bellinghama, který pykal za pět žlutých karet, a dlouho to vypadalo jako hodně citelná ztráta. Ligový nováček, který na osmém místě může dál snít o pohárové Evropě, v níž hrál naposledy v roce 1977, dokonce vedl. Postaral se o to Javier Muňoz, který kdysi v Realu dělal první fotbalové krůčky, ale dotáhl to jen do béčka.

Brazilec Vinícius Júnior ale vyrovnal a Francouz Tchouaméni dal hlavou po Kroosově rohovém kopu vítězný gól. V té době byl jako náhradník na hřišti jen tři minuty a rozesmutnil 32 tisíc diváků na vyprodaném stadionu.

Villarreal je sice v osmifinále Evropské ligy, ale na domácí scéně se trápí. Na Olympijském stadionu však začal skvěle a po hodině hry vedl 2:0. Gólem k tomu přispěl i Maročan Achomach, bývalý hráč Barcelony.

Během následujících dvanácti minut ale domácí výsledek otočili a zdálo se, že Villarreal definitivně zlomí. Ale opak byl pravdou a po neuvěřitelném finiši, v němž poslední gól padl až v jedenácté minutě nastavení, se hosté radovali z vítězství. Barca doma dostala pět gólů naposledy před třiceti lety, kdy v Superpoháru podlehla Zaragoze 4:5.

San Sebastianu se v této sezoně doma daří, na svém stadionu prohrál jen s Barcelonou. Tentokrát se ale musel proti Rayu Vallceano spokojit jen s bezbrankovou remízou. Hosté potvrdili, že hrají podstatně lépe venku, kde získali už 16 bodů proti osmi z domácího stadionu.

Německá fotbalová liga - 19. kolo:

Augsburg - Bayern Mnichov 2:3 (52. a 90.+4 z pen. Demirovič - 23. Pavlovič, 45.+5 Davies, 60. Kane), Brémy - Freiburg 3:1 (9. Ducksch z pen., 53. Njinmah, 90.+3 Malatini - 28. Grifo z pen.), Wolfsburg - Kolín nad Rýnem 1:1 (40. Paredes - 37. Alidou), Hoffenheim - Heidenheim 1:1 (45.+7 Kramarič z pen. - 29. Dinkci), Stuttgart - Lipsko 5:2 (30., 56. a 75. Undav, 25. Millot z pen, 48. Leweling - 32. Šeško, 55. Openda), Leverkusen - Mönchengladbach 0:0.

Tabulka:

1. Leverkusen 19 15 4 0 50:14 49 2. Bayern Mnichov 19 15 2 2 56:18 47 3. Stuttgart 19 12 1 6 43:25 37 4. Lipsko 19 10 3 6 42:26 33 5. Dortmund 18 9 6 3 37:25 33 6. Eintracht Frankfurt 19 8 7 4 30:22 31 7. Freiburg 19 8 4 7 25:31 28 8. Hoffenheim 19 7 4 8 35:37 25 9. Brémy 19 6 5 8 28:32 23 10. Heidenheim 19 6 5 8 28:35 23 11. Wolfsburg 19 6 4 9 23:30 22 12. Mönchengladbach 19 5 6 8 35:38 21 13. Augsburg 19 5 6 8 28:36 21 14. Bochum 18 4 8 6 20:34 20 15. Union Berlín 17 4 2 11 17:32 14 16. Kolín nad Rýnem 19 2 6 11 12:34 12 17. Mohuč 18 1 8 9 14:30 11 18. Darmstadt 18 2 5 11 22:46 11

Španělská fotbalová liga - 22. kolo:

San Sebastian - Vallecano 0:0, Las Palmas - Real Madrid 1:2 (53. Muňoz - 65. Vinícius Júnior, 84. Tchouaméni), FC Barcelona - Villarreal 3:5 (60. Gündogan, 68. Pedri, 71. vlastní Bailly - 41. Moreno, 54. Achomach, 84. Guedes, 90+9. Sörloth, 90+11. Morales)

21:00 Mallorca - Betis Sevilla.

Tabulka: