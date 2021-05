O vedení FAČR se utkají pouze dva muži, Šmicer boj vzdal. A podpořil Fouska

Karel Poborský, nebo Petr Fousek. Jeden z těchto dvou mužů se postaví do čela Fotbalové asociace ČR (FAČR). Vladimír Šmicer dva týdny před volební valnou hromadou svou kandidaturu stáhl a bude bojovat "pouze" o post ve výkonném výboru.

Vladimír Šmicer se včera ani nezúčastnil debaty na obrazovkách České televize, místo toho poslal videovzkaz a podpořil Petra Fouska.

"Cítím, že pokud chceme změnit fotbal, je třeba ponížit osobní ambice a vyjádřit vůli po nezbytné změně společně. Proto po zvážení všech skutečností, a také na základě výsledku jednání se zástupci většiny moravských delegátů, kteří preferují podporu právě Petra Fouska, jsem se rozhodl dále nekandidovat na post předsedy FAČR. Mohl bych o něj dále usilovat, ale nechci tím rozdělovat voliče, kteří touží po změně," sdělil Šmicer.

Bývalý útočník je hlavní tváří fotbalové F-evoluce, za níž stojí bývalí zaměstnanci fotbalové asociace, kteří ze Strahova odešli na protest proti praktikám Romana Berbra, a která po jeho říjnovém zatčení usiluje o změny v českém fotbale. Šmicra nominovaly tři krajské a 17 okresních svazů a dva kluby - druholigový Žižkov a divizní Nymburk.

Šmicrovo odstoupení z boje může znamenat spojení proreformních sil - sedmačtyřicetiletý vítěz Ligy mistrů ze sezony 2004/05 s Liverpoolem a vicemistr Evropy z roku 1996 tak zřejmě uvolnil prostor Petru Fouskovi, jenž má silnou podporu především mezi moravskými delegáty.

O propojení proreformních sil se mluví už delší dobu, také proto Šmicer v dubnu podal kandidaturu na předsedu i na místopředsedu za Čechy. Na druhé straně bude stát Karel Poborský, jenž je označován za kandidáta, který není příznivcem výrazných změn v současném fotbale.

"Svým programem, názory a postoji k problémům v českém fotbale jsem se stal hlavním propagátorem reformního proudu, který svým programem deklaruje také Petr Fousek, jenž je mi proto jako kandidát bližší. Karel Poborský stojí jinde. Já chci změny na hlavních pozicích v asociaci, on ne. On šel do voleb podle svého tvrzení sám za sebe, já ne, vždy jsem měl okolo sebe kvalitní tým, což se ukázalo i tím, čeho jsme dosáhli," prohlásil Šmicer ve videovzkazu.

"Já i Petr Fousek jsme zveřejnili, kdo nás na předsednickou funkci nominoval, Karel ne. Je to jeho právo, ale jestli chceme být pro veřejnost transparentní, měli bychom být my hlavním příkladem," dodal.

Silným rozčarováním pro něj je plánovaná pondělní schůzka třetiligových a divizních klubů s Karlem Poborským. Právě jejich delegáti budou mít na české straně možná klíčovou roli v rozhodnutí o směrování českého fotbalu v příštích letech.

"Nejde ani tak o skandální způsob, jakým byla schůzka pro Karla svolána, ale hlavně o jména, která na ni byla pozvána. Hořejší, Malík, Pelta, Pauly, Šádek… Mně už tam skutečně chybí jen jedno jméno - Roman Berbr. Tohle je sestava pro budoucnost a očistu českého fotbalu? Pro znovunabytí důvěry obchodních partnerů, fanoušků, institucí, odborné i široké veřejnosti? Všichni víme, že ne," zlobil se Šmicer.

Seznam kandidátů do výkonného výboru před valnou hromadou Fotbalové asociace ČR, která se uskuteční 3. června v Nymburce - předseda: Petr Fousek, Karel Poborský. Místopředseda za Čechy: Michal Fischer, Martin Malík, Jan Richter, Rudolf Řepka, Adolf Šádek. Místopředseda za Moravu: František Jura, Václav Salač, Jiří Šidliák, Zdeněk Zlámal. Předseda řídící komise pro Čechy: Martin Drobný, Tomáš Novák, Jiří Trněný, Roman Žďárský. Předseda řídící komise pro Moravu: Pavel Nezval, Oldřich Racek. Člen za Čechy (tři volená místa): Václav Andrejs, Ladislav Čičmanec, Michal Fischer, Ondřej Lípa, Martin Mulač, Tomáš Neumann, Tomáš Novák, Tomáš Provazník, Jan Richter, Rudolf Řepka, Vladimír Šmicer, Benjamin Vomáčka, René Živný, Josef Žižka. Člen za Moravu (dvě volená místa): Vladimír Kristýn, Karel Kula, Radek Zima. Člen za první a druhou ligu (dvě volená místa): Tomáš Buzek, Martin Malík, Jiří Rýva, Dušan Svoboda, Adolf Šádek, Jaroslav Tvrdík.