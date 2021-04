Šmicer oznámil kandidaturu na šéfa FAČR: Nejsem spasitel, ale doba šíbrů skončila

Vladimír Šmicer se bude ucházet o post předsedy Fotbalové asociace ČR (FAČR). Bývalý reprezentant, vicemistr Evropy z roku 1996 a vítěz Ligy mistrů s Liverpoolem v rozhovoru pro Aktuálně.cz a deník Sport oficiálně vyhlásil, že na červnové valné hromadě bude kandidovat na nejvyšší funkci v českém fotbale.

S čím do boje o vedení českého fotbalu půjdete?

Když jsem se před šesti měsíci přidal k Fevoluci, důvod byl zcela jasný - pomoct očistit český fotbal. Věděl jsem, že kluci mají svoje principy, svoje hodnoty a že tvoří dobrý tým, se kterým by to mohlo vyjít. Když jsem začal objíždět okresy a kraje, dohodli jsme se, že uvidíme, jestli fotbalové prostředí změnu vůbec chce. Zástupcům klubů jsme říkali: Projevte svoji vůli, běžte do toho, a když té změny docílíte a budete chtít, aby za vás někdo kandidoval na FAČR, já se zodpovědnosti nezřeknu. Potřeboval jsem cítit, že fotbalové hnutí chce změnit kurz a teď jsem si tím naprosto jistý. A vím, že kluby podpoří někoho, kdo pro ně bude garantem, že se už nebudou muset bát projevit svůj názor.

Již dříve oznámili kandidaturu další bývalý reprezentant Karel Poborský a zkušený mezinárodní funkcionář Petr Fousek. Jaké velké šance si dáváte?

Věřím, že velké. Celá fotbalová veřejnost mě zná, má představu, co ode mě může čekat. Ti lidé vědí, jaké hodnoty vyznávám a myslím, že je to nejlepší životopis, který můžu nabídnout. Kandidatura nakonec nebyla těžkým rozhodnutím a nyní, po šesti měsících intenzivní práce, mi přijde logickým krokem, který musel nastat. Podporu cítím nejen zevnitř hnutí, ale také z komerčního prostředí. Sešel jsem se s řadou společností včetně partnerů federace a vím, že firmy čekají na změnu kurzu, a pokud se dočkají, jsou připraveny do fotbalu investovat.

Jedno dílčí vítězství už máte v kapse. Veřejně jste apeloval na jednoho z blízkých Berbrových spolupracovníků a šéfa středočeského svazu Miroslava Libu, aby se vzdal svých funkcí, což se nakonec stalo a Liba kandidaturu vzdal. Je to pro vás motivace?

Hlavní motivací je pomoct fotbalu a změnit systém tak, aby byl místo na budování mocenské struktury orientován na rozvoj samotného sportu. S tím souvisí fakt, že v tom systému byly určité proberbrovské symboly, které bylo potřeba odstranit.

Máte na mysli zmiňovaného Libu?

Ze středních Čech přicházelo nejvíce signálů od klubů, že není všechno v pořádku. A také jsme zde registrovali největší zájem, abychom přijeli. Vnímal jsem to tak, že kluby potřebovaly nějakou oporu, protože se bály ozvat. Jezdili jsme po středočeských oddílech a často jsme slýchali: Hele, my ten okres máme celkem dobrý, ale na kraji nechceme Libu. Navíc já jsem reagoval na jeho prohlášení, ve kterém si nad vším, co se tady dělo, umyl ruce, ale určitě nebylo mým hlavním cílem, že bych si řekl, že do toho půjdu hlavně proto, že popravím pana Libu.

Ve středu proběhly poslední volby do okresních fotbalových svazů, nyní se volí vedení krajů. Jak na základě dosavadních výsledků vidíte své šance?

Máme dost dobře reálnou představu o tom, jak si jednotlivé okresy stojí a myslím, že v takových sedmdesáti procentech se změna podařila. Zbytek zůstává stejný, to ale neznamená, že chtějí zachovat současný systém. Někde byly kluby spokojené s prací okresního fotbalového svazu, jinde nebyly tak odvážné, nebo okresáci měli tak silnou pozici, že ke změnám nedošlo.

Kandidoval byste i v případě, že by loni v říjnu nedošlo k zadržení a obvinění místopředsedy FAČR Romana Berbra?

Vůbec bych neměl podporu, abych se mu postavil. Kluby by se bály. Změny, ke kterým nyní dochází, se udály jen proto, že Berbr už svůj vliv nemá. Místo zmíněných sedmdesáti procent by se změnilo pět, maximálně deset procent okresů, možná ani to ne. Vzpomeňte si na šéfa živanického klubu pana Špačka, jenž byl za to, že upozornil na špinavosti, vyloučen z federace. Na druhou stranu Fevoluce nevznikla až v říjnu loňského roku, kdy byl Roman Berbr zadržen, ale kolegové z týmu spolupracovali s dalšími protestními iniciativami, jako jsou Čistý hattrick, Čistý fotbal nebo Výzva 2021 už podstatně dřív a společně řešili možnosti, jak situaci alespoň trochu zlepšit.

Pokud je vám něco vyčítáno, tak jsou to nedostatečné manažerské schopnosti. Cítíte zde svoje rezervy?

Je pravda, že řada lidí ve mně vidí jen bývalého fotbalistu, který má své zájmy a koníčky. Před očima mají jen moji fotku z golfu a nic jiného. Nevnímají, že díky své kariéře mám zkušenosti z profesionálního fotbalu a prostředí, navíc už delší dobu působím jako funkcionář klubu v Dolních Chabrech, což je samozřejmě nesrovnatelné s vedením FAČRU, ale díky tomu mám přehled, jak to funguje v nižších soutěžích, vím, co obyčejné kluby potřebují. Málokdo také vidí, že deset, dvanáct let podnikám v oblasti ubytování a developmentu. Navíc jsem sólový hráč. Doba šíbrů a lidí, kteří chtějí strhnout veškerou moc na sebe, je pryč. Mám za sebou dobrý tým a nebudu si hrát na to, že já sám jsem nějaký spasitel.

Pojďme k vašim protikandidátům. Karla Poborského i Petra Fouska velmi dobře znáte. Ke komu z nich máte blíž?

Osobně k oběma, ani s jedním nemám problém. Z politického hlediska k Petru Fouskovi, který je zkušený funkcionář a zastává proreformní postoj. S Karlem se vídám často, říkám mu to i osobně, že se mi nelíbí pouze prostředí, které ho podporuje. A jeho vize struktury FAČR, kterou chce zachovat beze změn. Já jsem opačného názoru. Nemám na mysli žádnou čistku, pořád je tam spousta kvalitních lidí, kteří fotbal dělají dobře a já věřím, že pokud bych si na Strahov přivedl svůj tým, že ho můžeme dělat ještě lépe.

Zaznívají hlasy, že Karel Poborský při své kandidatuře využívá podporu fotbalové federace. Tohle vám nevadí?

Ano, mezi jeho podporovatele patří hodně lidí z FAČR. Jsou to sice jen takové náznaky, třeba se pletu, ale zatím mi to tak vychází. Federace by měla být apolitická, neměla by připravovat Karlovu kandidaturu. Je to jeho cesta a podle mě není správná.

S Petrem Fouskem jste se několikrát sešli a údajně existuje dohoda Fousek předseda, Šmicer místopředseda. Co je na tom pravdy?

S Petrem jsme v komunikaci, bavíme se o našem společném pohledu na fotbal a do budoucna není nic vyloučeného. Ale teď momentálně mám v hlavě, že chci být předsedou FAČR.

A zmíněná spolupráce nastat může?

Samozřejmě, může. Když jsem si před šesti měsíci řekl, že chci jít pomoct fotbalu, o žádné pozici jsem nepřemýšlel, proto podávám kandidaturu na předsedu i na místopředsedu.

Lidé okolo Karla Poborského údajně vystupují velmi sebevědomě, dokonce údajně tvrdí, že mají slíbených až 140 hlasů pro volební valnou hromadu FAČR (letos bude volit 199 delegátů). Co tomu říkáte?

Předvolební boj teprve začíná a každý si nyní sám v sobě musí rozhodnout, co je pro fotbal nejlepší. Osobně si myslím, že když někdo deklaruje, že má 140 hlasů, tak si strašně fandí. Není reálné, aby teď, měsíc a půl před volbami, mohl někdo tvrdit, že má takovou podporu.

Výhrůžky a manipulace

V okresních volbách došlo v několika případech k poměrně intenzivnímu nátlaku na kandidáty, kteří se hlásí k reformním hnutím včetně Fevoluce. Je to pravda?

Praktiky manipulace, zastrašování a vyhrožování tady byly a bohužel pořád ještě jsou, což je neuvěřitelné. Stejně tak je neuvěřitelné, že lidé na ně leckde slyší a podléhají jim. Chci, aby to skončilo a je to také jeden z důvodů, proč kandiduju. Řada funkcionářů nebyla zvyklá, že se jim nějaký protikandidát postavil, volby byly většinou dohodnutou fraškou. Sjelo se pár lidí, odevzdaly se lístky a za hodinu se šlo domů. Svobodné, transparentní volby okresní volby, to tady dlouho nebylo.

Protiberbrovský kandidát Jiří Trněný v Prachaticích musel například čelit pomluvám, že byl spolupracovníkem Státní bezpečnosti. Můžete uvést další příklady?

Nešlo jen o Prachatice. Třeba v Kolíně nebylo sedmi klubům umožněno volit - jejich zástupce dovnitř jednoduše nepustila ochranka. Ne mandátová komise, která o tom rozhoduje, ale nějaký člověk s papíry v ruce u vchodu… Problémy jsme zaznamenali i v Berouně, kde za Fevoluci kandidoval Ondra Lípa. Čtrnáct dní před volbou se do své kandidatury obul Václav Kudrna, jinak zaměstnanec FAČR, a začaly se objevovat nějaké pamflety, dopisy a ovlivňování. To jsou věci, které by se dít neměly.

Když vidíte, co se děje na okresech, jste připraven na nejvyšší hru?

Mocenské tlaky k politickým bojům bohužel patří a myslím, že k nim nějakým způsobem dojde. Nevím, jestli to bude úplně napřímo, ale ona se vždycky nějaká cesta najde.

Takže by vás případná další návštěva Grigorije Surkise, místopředsedy UEFA, který na minulé volební valné hromadě vyhrožoval normalizační komisí, nezaskočila?

(úsměv) V evropské federaci mám docela dobré kontakty, jsem jedním za ambasadorů letošního Eura, Gianni Infantinovi jsem zase pomáhal vykopávat kandidaturu na prezidenta FIFA v Londýně, takže se nebojím (smích). Ale vážně, zahraniční je jedno ze silných témat, na které bych se rád soustředil i vzhledem k tomu, co se teď Evropě děje. Česká republika i národní federace by měly mít daleko silnější pozici.

Slavia nastínila podporu

Rozhodující bude i postoj profesionálního fotbalu, velkých klubů. Ty jsou zatím velmi zdrženlivé, ke snaze očistit fotbal se z první ligy přihlásily pouze tři. Je to pro vás zklamání?

Kluby sice nedávají najevo přímé reakce, ale situaci samozřejmě monitorují. Mluvil jsem s jednotlivými majiteli, fandí nám, změny chtějí.

Je mezi nimi i Slavia, u které by podpora pro vás dávala vzhledem k vaší minulosti největší smysl?

S panem Tvrdíkem (předseda představenstva klubu) jsem na toto téma mluvil dlouho a slíbil mi, že Slavia podpoří proreformního kandidáta. A já věřím, že podpoří mě.

A co další velcí hráči? Sparta? Plzeň?

Se zástupci Sparty jsem to zatím neprobíral, Fevoluce je kontaktovala několikrát a ještě nám nebyla dána možnost s nimi promluvit. Stejné je to v případě Plzně. Ale pořád je dostatek času, myslím, že teď už k našemu setkání budou přistupovat jinak, když za nimi půjdu v pozici kandidáta na předsedu FAČR.

Máte představu, v jaké je federace ekonomické kondici? Čím dál častěji se objevují informace, že ze Strahova leckdy unikaly značné finance na předražené a zbytečné výdaje. V případě vítězství ve volbách plánujete hloubkový audit hospodaření?

To bude muset udělat jakýkoli předseda. Rád bych se mimo jiné zaměřil na strukturu FAČR, jen na změně systému ředitelských pozic nebo na odbourání dublování funkcí se dají ušetřit desítky milionů korun. Obrovskou úsporu by přineslo i zrušení zbytečných dceřiných firem.

Dalším kontroverzním bodem jsou rozhodčí. Jak jim chcete vrátit ztracený kredit? Prosazoval byste jejich profesionalizaci?

Rozhodně. Mám jasnou představu, jak rozhodčí reformovat. Je třeba zapracovat na nastavení komunikace a chování klubů vůči rozhodčím, aby bylo vše transparentní, aby se zamezilo spekulacím. Také je třeba podstatně zlepšit systém vzdělávání rozhodčích, zároveň edukovat i kluby, jak se momentálně posuzují dané konkrétní situace. Jenom tak nastavíte obecně uznávaná pravidla. Tak, jak to běžně chodí v Anglii.

Kdy by pod vámi vedl komisi rozhodčích?

Pravděpodobně Radek Příhoda. Několikrát jsme se sešli, je to nezávislý odborník, který má přehled, zkušenost. Jsem s ním domluven, že by funkci přijal.

A co další lidé, kteří FAČR v minulých letech po neshodách opustili? Například Roman Hrubeš, bývalý garant zavedení VAR v nejvyšší soutěži?

Uvítal bych každého kvalifikovaného odborníka, který se bude chtít zapojit. Systém využívání VAR se mi nelíbí, kupříkladu není ideální, kdy jeden rozhodčí v sobotu píská a druhý den sedí u videa. Roman Hrubeš patří mezi lidi, které bych v případě vítězství oslovil.