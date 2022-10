Nic nám teď nefunguje, Real je vyspělejší, litoval po prohře v Clásicu Xavi

Trenér fotbalistů Barcelony Xavi Hernández za jednu z hlavních příčin porážky 1:3 v Madridu ve šlágru španělské ligy označil větší vyspělost a zkušenost domácího Realu. Podle kouče soupeře Plzně ve skupině Ligy mistrů potřebují Katalánci udělat změny, aby se vrátili na správnou cestu.

Real nedělní "El Clásico" rozhodl už v prvním poločase, kdy se trefili Karim Benzema a Federico Valverde. V 83. minutě sice snížil Ferrán Torres, ale v nastaveném čase uzavřel skóre další náhradník Rodrygo z penalty. Obhájce titulu vystřídal Barcelonu v čele tabulky, kterou po devíti kolech vede o tři body.

"Oni vědí, jak reagovat a jak v klíčových momentech pro sebe získat výhodu. Jsou vyspělejším a zkušenějším týmem než my. Bylo to jasně vidět," řekl Xavi na tiskové konferenci. "Neukazuji prstem na hráče, to já jsem kapitánem lodi," doplnil někdejší špičkový záložník.

"Barca" porážkou v Madridu završila nepovedený týden. Ve středu doma remizovala 3:3 s Interem Milán a je na pokraji vyřazení z Champions League už ve skupině. "Nemyslím si, že utkání s Interem mělo vliv na náš výkon. Ale je pravda, že nám teď nic nefunguje. Nehrajeme dobře, nemohu být spokojený téměř s ničím. Možná je čas na nějaké změny, abychom se vrátili na správnou cestu," uvedl Xavi.

Jeho svěřenci před ztrátou s úhlavním rivalem vyhráli v sezoně španělské ligy sedm z osmi zápasů. Polský útočník Robert Lewandowski vede tabulku kanonýrů s devíti góly, ale v Madridu se letní posila z Bayernu Mnichov střelecky neprosadila.

"V La Lize si pořád vedeme dobře, ale je třeba zlepšit bojovnost a agresivitu. Musíme se naučit zastavovat protiútoky soupeře. Real nás před první brankou nachytal v přechodu," upozornil dvaačtyřicetiletý kouč. "Přestože jsme nehráli skvělé utkání, mohli jsme vyrovnat. Ale když zahodíte šance proti Realu Madrid na Santiago Bernabéu, budete potrestáni," dodal Xavi.