Nečekaná ztráta. Tottenham prohrál s Brightonem a zkomplikoval si boj o Ligu mistrů

Útočník Toronta Ondřej Kaše se necelý měsíc po otřesu mozku vrátil k tréninku. Kouč Sheldon Keefe doufá, že bude mít českého hokejistu k dispozici na play off NHL, které začne 2. května.

"Budeme opatrní a budeme dělat to, co je pro něj vhodné. Dneska to bylo fajn. Až bude takových dní víc, můžeme o tom začít přemýšlet," řekl Keefe k případnému návratu Kašeho do hry serveru TSN. "Bylo příjemné vidět, že je zase tady, hraje si s pukem a dělá, co ho baví. Chvíli jsem s ním mluvil a byl v dobré náladě," uvedl kouč Toronta, které už má jistou účast v play off.

Kaše, který měl v minulosti s otřesy mozku problémy, je mimo hru po zásahu loktem do hlavy od Matta Ducheneho z Nashvillu. Šestadvacetiletý útočník až do zranění prožíval povedenou sezonu. Odehrál 50 zápasů a nasbíral 27 bodů včetně 14 gólů.