Na penaltu jsem nebyl určený, řekl Karabec. Vysvětlil gesto před Tribunou Sever

Vítěznou penaltou ve 114. minutě rozhodl střídající Adam Karabec o vítězství fotbalistů Sparty 3:2 po prodloužení na půdě Slavie ve čtvrtfinále domácího poháru.

Dvacetiletý ofenzivní univerzál na tiskové konferenci přiznal, že přestože po odchodu kapitána Ladislava Krejčího ze hřiště na pokutový kop určený nebyl, věřil si na něj. Podle Karabce se v pražském derby znovu ukázala vítězná mentalita letenského celku, který městského rivala porazil navzdory dvougólovému manku.

"Určený jsem nebyl, v tu chvíli po Krejdovi nebyl určený nikdo. Bavili jsme se, kdo si věří. Někdo říkal, že by si to klidně vzal, ale já si věřil. Takže jsem si to vzal a kluci mě nechali kopat. Díkybohu za to," řekl Karabec, jenž ve 103. minutě přišel na trávník právě místo Krejčího.

Hosté kopali v Edenu penaltu poté, co střídající domácí stoper Tomáš Vlček při bránění Karabce zahrál rukou. Hlavní sudí Karel Rouček však pokutový kop odpískal až po zásahu videorozhodčího a zhlédnutí opakovaných záběrů.

"Myslel jsem, že to penalta bude. Ruka mu vyletěla, trefil jsem mu ji. Akorát jsem nevěděl, jestli ji třeba neměl víc u těla. Oslavu gólu jsem měl předem domluvenou, kdybych ho dal. Nebylo to nic proti nikomu. Stál jsem na místě a udělal svoji oslavu," uvedl Karabec ke gestu před severní tribunou nabitou slávistickými fanoušky.

Neplánuje, že by Krejčího na penalty nahradil. "Pogratuloval mi, ale ještě jsme se o tom nebavili. On je kapitán… Rád mu to nechám, aby dál dával góly," prohlásil reprezentant do 21 let.

Sparta ve 47. minutě prohrávala o dvě branky, do hry ji však dvěma góly mezi 55. a 70. minutou vrátil Victor Olatunji. "Vypovídá to o tom, co zažíváme poslední dobou. Jsme extrémně silný tým na těžké zápasy. I když prohráváme, zvládneme to ubojovat. Znovu se ukázala naše vítězná mentalita. Minulé roky jsme takovou neměli," podotkl Karabec.

Derby v Edenu bylo nejen reprízou loňského pohárového finále, ale zároveň i předehrou nedělního ligového šlágru na Letné, v němž bude Slavia dohánět na vedoucího obhájce titulu Spartu čtyřbodovou ztrátu.

"Jsou to dva odlišné zápasy. Výhra v poháru nám může pomoct psychicky, ale velký vliv na nedělní zápas, myslím, nemá. Pojede se nanovo, zápas v lize bude ještě důležitější," uvedl Karabec, který dal ve 100 nejvyšší soutěže 12 branek.

Podzimní ligové derby v Edenu (1:1) zklamalo svou úrovní i neurvalým chováním jeho aktérů. Pohárové čtvrtfinále nabídlo mnohem férovější duel. "Bylo určitě lepší. Na podzim jsem nebyl ani na lavičce, sledoval jsem derby jen z hlediště. Byl to extrém, jaký jsem snad nikdy neviděl. Jsem rád, že tentokrát se utkání odehrálo takhle, v neděli snad bude ještě lepší," dodal Karabec