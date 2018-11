Na fotbalistu v Kolumbii po neúspěchu stříleli

před 14 minutami

Fotbalový obránce Juan Quintero z kolumbijského celku Deportivo Cali vyvázl v neděli bez zranění z útoku neznámých střelců. Incident se odehrál krátce poté, co se jeho tým nedostal do ligového play off.

Třiadvacetiletý Quinteiro novinářům řekl, že na něj střelci zaútočili po utkání proti mužstvu Deportivo Pasto, když jel domů autem se svým bratrem. "Ucítil jsem, že někdo klepe na okýnko, a uviděl jsem, jak na mě míří zbraň. Jediné, co se dalo dělat, bylo šlápnout na plyn a ujíždět pryč. Ale oni vystřelili a kulky naštěstí trefily jen dveře. Já ani bratr jsme zaplaťpánbůh nebyli zraněni," uvedl fotbalista, jenž v minulém ročníku působil ve španělském Gijónu. Deportivo Cali v sestavě s Quinteirem sice v neděli zvítězilo 1:0, ale do osmičky pro play off se nedostalo. Nejznámějším případem násilí na fotbalistech v Kolumbii byla vražda reprezentanta Andrése Escobara několik dní poté, co si na MS 1994 v USA vstřelil vlastní gól.

autor: ČTK | před 14 minutami